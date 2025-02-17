Определен главный фаворит Лиги чемпионов после матча Ман Сити – Реал

Известный статистический портал Opta оценил шансы команд на триумф в Лиге чемпионов 2024/25.

Главным фаворитом турнира является «Ливерпуль», шансы которого на победу оценены в 20.5%. Вторым в списке идет «Арсенал» (16.9%), а третьим миланский «Интер» (14.3%). Шансы каталонской «Барселоны» оцениваются в 10%.

Мадридскому «Реалу» после первого матча с «Манчестер Сити» (3:2) дают на победу 8%. У «горожан» же всего 1% на триумф и 16.6% на то, что им удастся пройти «Реал» в 1/16 финала после поражения в первой игре.

Шансы команды в плей-офф Лиги чемпионов 2024/25 от Opta