Довбик может получить нового тренера в Роме. Коуч, который брал Скудетто
Маурицио Сарри может возглавить «Рому» в следующем сезоне
Римская «Рома» ищет нового тренера на сезон 2025/26.
Нынешний тренер «волков» Клаудио Раньери покинет свой пост после завершения текущего сезона. Главным фаворитом на место наставника «волков» является итальянский специалист Маурицио Сарри.
Сарри известен своей работой в топовых клубах Серии А – «Наполи», «Лацио» и «Ювентусе», с последними он брал Скудетто в 2020 году. Сарри также работал в «Челси», где выиграл Лигу Европы.
За «Рому» играет украинский нападающий Артем Довбик. Ранее Довбик назвал причину неудачного дебюта за «Рому».
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