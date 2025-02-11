Довбик может получить нового тренера в Роме. Коуч, который брал Скудетто

Римская «Рома» ищет нового тренера на сезон 2025/26.

Нынешний тренер «волков» Клаудио Раньери покинет свой пост после завершения текущего сезона. Главным фаворитом на место наставника «волков» является итальянский специалист Маурицио Сарри.

Сарри известен своей работой в топовых клубах Серии А – «Наполи», «Лацио» и «Ювентусе», с последними он брал Скудетто в 2020 году. Сарри также работал в «Челси», где выиграл Лигу Европы.

За «Рому» играет украинский нападающий Артем Довбик. Ранее Довбик назвал причину неудачного дебюта за «Рому».