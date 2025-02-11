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  4. Довбик может получить нового тренера в Роме. Коуч, который брал Скудетто
Италия
11 февраля 2025, 21:57 | Обновлено 11 февраля 2025, 22:18
1592
2

Довбик может получить нового тренера в Роме. Коуч, который брал Скудетто

Маурицио Сарри может возглавить «Рому» в следующем сезоне

11 февраля 2025, 21:57 | Обновлено 11 февраля 2025, 22:18
1592
2
Довбик может получить нового тренера в Роме. Коуч, который брал Скудетто
Getty Images/Global Images Ukraine. Маурицио Сарри

Римская «Рома» ищет нового тренера на сезон 2025/26.

Нынешний тренер «волков» Клаудио Раньери покинет свой пост после завершения текущего сезона. Главным фаворитом на место наставника «волков» является итальянский специалист Маурицио Сарри.

Сарри известен своей работой в топовых клубах Серии А – «Наполи», «Лацио» и «Ювентусе», с последними он брал Скудетто в 2020 году. Сарри также работал в «Челси», где выиграл Лигу Европы.

За «Рому» играет украинский нападающий Артем Довбик. Ранее Довбик назвал причину неудачного дебюта за «Рому».

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Маурицио Сарри Клаудио Раньери назначение тренера Серия A чемпионат Италии по футболу Рома Рим
Дмитрий Олейник Источник: Yahoo Sports
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Он Милану отказал, а в Рому пойдет, чет верится с трудом
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0
ivankondrat96
Довбик у будь-якому разі отримає нового тренера у наступному сезоні. І Саррі не найгірший варіант
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