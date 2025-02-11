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  4. Суперзвезду Реала ждет наказание. Он обматерил судью – это не Винисиус
Испания
11 февраля 2025, 21:36 |
497
0

Суперзвезду Реала ждет наказание. Он обматерил судью – это не Винисиус

Джуд Беллингем может получить дисквалификацию

11 февраля 2025, 21:36 |
497
0
Суперзвезду Реала ждет наказание. Он обматерил судью – это не Винисиус
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

В субботу, 8 февраля, прошел матч 23-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли мадридские «Реал» и «Атлетико».

Игра прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Матч завершился вничью 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Во время поединка произошел интересный эпизод. В самом начале игры полузащитник королевского клуба Джуд Беллингем остался недовольным решением бокового арбитра, который определил, что мяч вышел за пределы поля именно от англичанина, и крикнул в его адрес: «Пошел ты н***й! Пошел ты!»

Этот момент не остался без внимания. Технический комитет судей рассматривает этот эпизод. Если вина Беллингема будет доказана – его ждет дисквалификация.

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Дмитрий Олейник Источник: Sport.es
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