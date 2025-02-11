WTA11 февраля 2025, 21:24 |
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Элина Свитолина – Джессика Пегула. Боролась до конца. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дохе
11 февраля 2025, 21:24 |
548
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11 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела переиграть пятую ракетку мира Джессику Пегулу из США в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дохе.
Украинка потерпела поражение со счетом 3:6, 6:7 (3:7) а 1 час и 59 минут.
Это была седьмая встреча соперниц. Счет стал 5:2 в пользу Джессики.
Пегула за место в четвертьфинале поборется против 10-й сеяной Дарьи Касаткиной.
Видеообзор матча Элина Свитолина – Джессика Пегула
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