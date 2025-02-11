Срна признался, как отреагировал Ахметов на провал Шахтера в УПЛ
«Горняки» отстают от «Динамо» на 10 очков
Спортивный директор ФК «Шахтер» Дарио Срна рассказал, как реагирует владелец «горняков» Ринат Ахметов на неудачные выступления команды в первом круге чемпионата Украины по футболу.
«Слышу ли я от него критику? Что значит критику? Мы – одна семья. Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Я хорошо знаю насколько Ринат Ахметов переживает за нашу команду. Он каждый день звонит, спрашивает как там наши новички», – сказал Срна.
Ранее Срна признал, что понимает, откуда появились слухи по поводу увольнения тренера Марино Пушича, однако наставник сохраняет доверие клуба.
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