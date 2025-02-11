Срна признался, как отреагировал Ахметов на провал Шахтера в УПЛ

Спортивный директор ФК «Шахтер» Дарио Срна рассказал, как реагирует владелец «горняков» Ринат Ахметов на неудачные выступления команды в первом круге чемпионата Украины по футболу.

«Слышу ли я от него критику? Что значит критику? Мы – одна семья. Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Я хорошо знаю насколько Ринат Ахметов переживает за нашу команду. Он каждый день звонит, спрашивает как там наши новички», – сказал Срна.

Ранее Срна признал, что понимает, откуда появились слухи по поводу увольнения тренера Марино Пушича, однако наставник сохраняет доверие клуба.