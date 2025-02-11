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  4. Срна признался, как отреагировал Ахметов на провал Шахтера в УПЛ
Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 19:42 |
1150
5

Срна признался, как отреагировал Ахметов на провал Шахтера в УПЛ

«Горняки» отстают от «Динамо» на 10 очков

11 февраля 2025, 19:42 |
1150
5
Срна признался, как отреагировал Ахметов на провал Шахтера в УПЛ
ФК Шахтер. Дарио Срна

Спортивный директор ФК «Шахтер» Дарио Срна рассказал, как реагирует владелец «горняков» Ринат Ахметов на неудачные выступления команды в первом круге чемпионата Украины по футболу.

«Слышу ли я от него критику? Что значит критику? Мы – одна семья. Мы вместе выигрываем и вместе проигрываем. Я хорошо знаю насколько Ринат Ахметов переживает за нашу команду. Он каждый день звонит, спрашивает как там наши новички», – сказал Срна.

Ранее Срна признал, что понимает, откуда появились слухи по поводу увольнения тренера Марино Пушича, однако наставник сохраняет доверие клуба.

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Дарио Срна Ринат Ахметов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 5
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AK.228
Пизды бы вам дать крепкой за этот провал 
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0
Saar
🤣🤣🤣🤣🤣
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0
pol-55
Щодня?Не має чим ще зайнятись.
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0
Lulinnha
Срна:"Какая была реакция рыжего хозяина на вылет из еврокубков ? Всё было традиционно. Утюг на живот. Паяльник в задницу."
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0
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