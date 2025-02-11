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  4. Обидчица Калининой в Дохе наказала нейтральную 12-ю сеяную
WTA
11 февраля 2025, 19:22 |
597
0

Обидчица Калининой в Дохе наказала нейтральную 12-ю сеяную

Ребекка Шрамкова в статусе андердога выбила Мирру Андрееву в 1/16 финала тысячника в Катаре

11 февраля 2025, 19:22 |
597
0
Обидчица Калининой в Дохе наказала нейтральную 12-ю сеяную
Getty Images/Global Images Ukraine. Ребекка Шрамкова

Ребекка Шрамкова (Словакия, WTA 46) после победы над украинкой Ангелиной Калининой продолжила свой путь на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1/16 финала словацкая теннисистка неожиданно переиграла «нейтральную» россиянку Мирру Андрееву (WTA 15), которая посеяна под 12-м номером.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/16 финала

Ребекка Шрамкова (Словакия, WTA 46) – Мирра Андреева [12] – 3:6, 6:3, 7:5

Это была первая встреча соперниц.

Шрамкова в четвертый раз в карьере переиграла теннисистку из топ-20 рейтинга WTA.

Ребекка 11-й раз сыграет на стадии 1/8 финала на турнирах серии WTA и во второй на тысячниках.

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Ребекка Шрамкова Мирра Андреева WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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