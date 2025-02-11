Обидчица Калининой в Дохе наказала нейтральную 12-ю сеяную

Ребекка Шрамкова (Словакия, WTA 46) после победы над украинкой Ангелиной Калининой продолжила свой путь на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1/16 финала словацкая теннисистка неожиданно переиграла «нейтральную» россиянку Мирру Андрееву (WTA 15), которая посеяна под 12-м номером.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/16 финала

Ребекка Шрамкова (Словакия, WTA 46) – Мирра Андреева [12] – 3:6, 6:3, 7:5

Это была первая встреча соперниц.

Шрамкова в четвертый раз в карьере переиграла теннисистку из топ-20 рейтинга WTA.

Ребекка 11-й раз сыграет на стадии 1/8 финала на турнирах серии WTA и во второй на тысячниках.