Обидчица Калининой в Дохе наказала нейтральную 12-ю сеяную
Ребекка Шрамкова в статусе андердога выбила Мирру Андрееву в 1/16 финала тысячника в Катаре
Ребекка Шрамкова (Словакия, WTA 46) после победы над украинкой Ангелиной Калининой продолжила свой путь на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.
В 1/16 финала словацкая теннисистка неожиданно переиграла «нейтральную» россиянку Мирру Андрееву (WTA 15), которая посеяна под 12-м номером.
WTA 1000 Доха. Хард. 1/16 финала
Ребекка Шрамкова (Словакия, WTA 46) – Мирра Андреева [12] – 3:6, 6:3, 7:5
Это была первая встреча соперниц.
Шрамкова в четвертый раз в карьере переиграла теннисистку из топ-20 рейтинга WTA.
Ребекка 11-й раз сыграет на стадии 1/8 финала на турнирах серии WTA и во второй на тысячниках.
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