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  4. «Он сам хотел уйти». Срна рассказал, почему Шахтер продал своих лидеров
Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 19:20 |
1612
3

«Он сам хотел уйти». Срна рассказал, почему Шахтер продал своих лидеров

Спортивный директор клуба поделился мнением о трансферах «горняков»

11 февраля 2025, 19:20 |
1612
3
«Он сам хотел уйти». Срна рассказал, почему Шахтер продал своих лидеров
ФК Шахтер. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна рассказал, почему в клубе решили отпустить Тараса Степаненка, Даниила Сикана и Александра Зубкова:

«Это было наше общее решение, вместе с президентом. Степаненко – легенда клуба, который хотел еще поиграть в футбол. Последние полгода он не получал столько игровой практики, как хотелось бы ему.

Поэтому президент пообщался с наставником клуба, директором и мы вместе приняли такое решение. Он получил возможность поиграть в другом клубе и другом чемпионате. Тарас много сделал для «Шахтера».

Что касается Зубкова, он забил много важных голов, особенно во время войны. Он стал лидером и мы получили предложение, которое устраивало и нас, и его. Если чесно, он сам сам хотел уйти и неоднократно нам об этом говорил.

С Сиканом похожая ситуация, но он никогда не делал никакого давления на клуб и не говорил, что хочет уйти. Но снова пришло предложение, оно устроило нас, и Даниила. Команде всегда нужно и продавать, и покупать. Тем более, когда мы продавали этих футболистов, уже были кандидаты, чтобы их заменить», – поделился мнением Срна.

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Шахтер Донецк Дарио Срна Тарас Степаненко Даниил Сикан Александр Зубков трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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Gargantua81
потеря только Зубков
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