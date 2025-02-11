«У Реала проблемы, надо оглядываться на оборону». Шелаев – о матче ЛЧ

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшнюю битву грандов в 1/16 финала Лиги чемпионов между футболистами «Манчестер Сити» (Англия) и испанским «Реалом»:

«Конечно, обидно, что уже на такой ранней стадии какая-то из этих выдающихся команд вынуждена будет сойти с дистанции. Но в этом виноваты сами футболисты, ведь тем же «горожанам» очень не хватало стабильности на групповом этапе самого престижного континентального турнира.

Все же, на мой взгляд, хозяева будут более мотивированными, им есть что доказывать после последних неудач на внутренней арене. Вот этот максимальный настрой, желание прыгнуть выше головы и должны пригодиться хозяевам. К тому же, у «Реала» есть существенные кадровые потери в обороне, и это заставит гостей действовать с оглядкой на тыл.

Я склоняюсь к тому, что «горожане» благодаря поддержке родных возьмут верх – 1:0, но все равно судьба путевки в следующий раунд будет решаться в повторной битве в Мадриде».

Поединок «Манчестер Сити» – «Реал» начнется 11 февраля в 22:00 по киевскому времени.