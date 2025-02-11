«Реал проиграет». Экс-игрок сборной Украины сделал прогноз на матчи ЛЧ

Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы соперников в сегодняшних поединках 1/16 финала Лиги чемпионов по футболу:

«Конечно, в центре внимания будет противостояние: Манчестер Сити – Реал. Согласен с теми болельщиками, что именно эти команды должны были бы выяснять отношения в финале самого престижного европейского футбольного турнира, но имеем то, что имеем.

К сожалению, в последнее время оба клуба преследуют травмы ведущих исполнителей, что негативно сказывается на игре и результатах. Особенно «горожан», которые уже не производят впечатление непобедимой команды. У Реала – проблемы в защите, однако я не сомневаюсь, что сегодня тренеры грандов постараются перестроениями нивелировать кадровые потери.

Что касается результата, то хозяева благодаря поддержке 12-го игрока вырвут победу – 2:1, но по итогам двух поединков в следующий раунд пробьется Реал, который отмечается умением успешно проводить ключевые матчи.

В остальных сегодняшних противостояниях я отдаю предпочтение ПСЖ над Брестом, Боруссии – над Спортингом и Ювентусу – над ПСВ. Однако все решится лишь после повторных поединков, где расклады могут быть другие».

Ранее мы сообщали, что Карло Анчелотти экспериментирует с составом перед матчем с Ман Сити.