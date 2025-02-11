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Лига чемпионов
11 февраля 2025, 11:57 | Обновлено 11 февраля 2025, 12:18
392
0

«Реал проиграет». Экс-игрок сборной Украины сделал прогноз на матчи ЛЧ

12-й игрок должен помочь Ман Сити

11 февраля 2025, 11:57 | Обновлено 11 февраля 2025, 12:18
392
0
«Реал проиграет». Экс-игрок сборной Украины сделал прогноз на матчи ЛЧ
Иван Гецко

Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua оценил шансы соперников в сегодняшних поединках 1/16 финала Лиги чемпионов по футболу:

«Конечно, в центре внимания будет противостояние: Манчестер Сити – Реал. Согласен с теми болельщиками, что именно эти команды должны были бы выяснять отношения в финале самого престижного европейского футбольного турнира, но имеем то, что имеем.

К сожалению, в последнее время оба клуба преследуют травмы ведущих исполнителей, что негативно сказывается на игре и результатах. Особенно «горожан», которые уже не производят впечатление непобедимой команды. У Реала – проблемы в защите, однако я не сомневаюсь, что сегодня тренеры грандов постараются перестроениями нивелировать кадровые потери.

Что касается результата, то хозяева благодаря поддержке 12-го игрока вырвут победу – 2:1, но по итогам двух поединков в следующий раунд пробьется Реал, который отмечается умением успешно проводить ключевые матчи.

В остальных сегодняшних противостояниях я отдаю предпочтение ПСЖ над Брестом, Боруссии – над Спортингом и Ювентусу – над ПСВ. Однако все решится лишь после повторных поединков, где расклады могут быть другие».

Ранее мы сообщали, что Карло Анчелотти экспериментирует с составом перед матчем с Ман Сити.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал инсайд Брест (Франция) ПСЖ Спортинг Лиссабон Боруссия Дортмунд Ювентус ПСВ Иван Гецко
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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