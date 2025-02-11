«Думают, я – безумный». Райс рассказал, какое прозвище дал ему Зинченко

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс рассказал, какое прозвище закрепилось за ним в команде.

«Я думаю, что это начал Александр Зинченко, а потом подхватил Жоржиньо. Теперь все называют меня «конем». Думаю, это из-за того, что они считают, что я могу бегать весь день, что я – атлетичный, из-за моей выносливости, стойкости и пользы, которую приношу команде.

Даже через два дня после последнего матча я бегаю на тренировке, и они думают, что я – сумасшедший. Я не против, но мне просто нужно продолжать работать в том же духе», – сказал Райс в интервью Sky Sports.

Сообщалось, что Зинченко все еще может покинуть «Арсенал» зимой.