«Думают, я – безумный». Райс рассказал, какое прозвище дал ему Зинченко
Украинец назвал Деклана конем
Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс рассказал, какое прозвище закрепилось за ним в команде.
«Я думаю, что это начал Александр Зинченко, а потом подхватил Жоржиньо. Теперь все называют меня «конем». Думаю, это из-за того, что они считают, что я могу бегать весь день, что я – атлетичный, из-за моей выносливости, стойкости и пользы, которую приношу команде.
Даже через два дня после последнего матча я бегаю на тренировке, и они думают, что я – сумасшедший. Я не против, но мне просто нужно продолжать работать в том же духе», – сказал Райс в интервью Sky Sports.
Сообщалось, что Зинченко все еще может покинуть «Арсенал» зимой.
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