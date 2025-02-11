Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Думают, я – безумный». Райс рассказал, какое прозвище дал ему Зинченко
Англия
11 февраля 2025, 18:57 |
1067
0

«Думают, я – безумный». Райс рассказал, какое прозвище дал ему Зинченко

Украинец назвал Деклана конем

11 февраля 2025, 18:57 |
1067
0
«Думают, я – безумный». Райс рассказал, какое прозвище дал ему Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс рассказал, какое прозвище закрепилось за ним в команде.

«Я думаю, что это начал Александр Зинченко, а потом подхватил Жоржиньо. Теперь все называют меня «конем». Думаю, это из-за того, что они считают, что я могу бегать весь день, что я – атлетичный, из-за моей выносливости, стойкости и пользы, которую приношу команде.

Даже через два дня после последнего матча я бегаю на тренировке, и они думают, что я – сумасшедший. Я не против, но мне просто нужно продолжать работать в том же духе», – сказал Райс в интервью Sky Sports.

Сообщалось, что Зинченко все еще может покинуть «Арсенал» зимой.

По теме:
Мбаппе запросил трансфер суперзвезды в Реал. Известен ответ руководства
Легенда Динамо назвал лучшего легионера в сборной Украины
ПСЖ не хочет отпускать. Астон Вилла не имеет права выкупа Марко Асенсио
Деклан Райс Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
Футбол | 10 февраля 2025, 21:14 7
Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко

Состоялся матч чемпионата Турции

«У Реала проблемы, надо оглядываться на оборону». Шелаев – о матче ЛЧ
Футбол | 11 февраля 2025, 18:49 0
«У Реала проблемы, надо оглядываться на оборону». Шелаев – о матче ЛЧ
«У Реала проблемы, надо оглядываться на оборону». Шелаев – о матче ЛЧ

Экс-игрок сборной Украины делает ставку на «Манчестер Сити».

Пушич – основной претендент на пост коуча Фейеноорда. Но и конкуренты – топ
Футбол | 11.02.2025, 13:01
Пушич – основной претендент на пост коуча Фейеноорда. Но и конкуренты – топ
Пушич – основной претендент на пост коуча Фейеноорда. Но и конкуренты – топ
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
Футбол | 11.02.2025, 00:02
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Футбол | 11.02.2025, 13:32
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
10.02.2025, 01:45
Футбол
Гави и Педри против. Флик дал зеленый свет на выход полузащитника Барселоны
Гави и Педри против. Флик дал зеленый свет на выход полузащитника Барселоны
10.02.2025, 09:29
Футбол
Польша со всеми разобралась. Повержены соперники из топ-дивизиона
Польша со всеми разобралась. Повержены соперники из топ-дивизиона
09.02.2025, 17:01
Хоккей
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
11.02.2025, 08:24 1
Футбол
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
10.02.2025, 08:17 7
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
10.02.2025, 16:56
Бокс
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
09.02.2025, 16:47 7
Футбол
Кличко признался, почему проиграл бой с Джошуа
Кличко признался, почему проиграл бой с Джошуа
10.02.2025, 02:14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем