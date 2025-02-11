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  4. Не Исак. В планах Барселоны появился один из лучших страйкеров мира
Испания
11 февраля 2025, 23:18 |
490
0

Не Исак. В планах Барселоны появился один из лучших страйкеров мира

В каталонском гранде рассматривают трансфер Гарри Кейна

11 февраля 2025, 23:18 |
490
0
Не Исак. В планах Барселоны появился один из лучших страйкеров мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Каталонская «Барселона» рассматривает трансфер английского нападающего мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна, сообщает El Nacioonal.

По информации источника, испанский гранд рассматривает 31-летнего футболиста как замену Роберта Левандовски. Контракт Гарри с немецким грандом действует до 2026 года и в нем прописана клаусула в размере 65 миллионов евро.

В текущем сезоне Гарри Кейн провел 28 матчей, забил 28 голов и отдал 10 ассистов. Веб-портал Transfermakrt оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что английский клуб предложил «Барселоне» обмен звездами.

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Гарри Кейн Бавария Барселона трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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