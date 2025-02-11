Не Исак. В планах Барселоны появился один из лучших страйкеров мира

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В каталонском гранде рассматривают трансфер Гарри Кейна
Каталонская «Барселона» рассматривает трансфер английского нападающего мюнхенской «Баварии» Гарри Кейна, сообщает El Nacioonal.
По информации источника, испанский гранд рассматривает 31-летнего футболиста как замену Роберта Левандовски. Контракт Гарри с немецким грандом действует до 2026 года и в нем прописана клаусула в размере 65 миллионов евро.
В текущем сезоне Гарри Кейн провел 28 матчей, забил 28 голов и отдал 10 ассистов. Веб-портал Transfermakrt оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что английский клуб предложил «Барселоне» обмен звездами.
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