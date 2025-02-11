ВИДЕО. Фанаты плакали. Клуб Бундеслиги провел акцию в поддержку Украины

В 21 туре немецкой «Бундеслиги» «Фрайбург» на своем стадионе принимал «Хайденхайм». Матч завершился минимальной победой хозяев, но самое интересное произошло именно перед игрой.

На арене Европа-Парк состоялось включение из Львова, который является городом-побратимом Фрайбурга. Украинские музыканты исполнили легендарный хит You're never walk alone, который звучит на стадионах Ливерпуля и нескольких других команд. Акция должна была напомнить о третьей годовщине полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Пресс-служба «Фрайбурга» изложила фрагмент выступления в своих социальных сетях, где показала реакцию фанатов с украинскими флагами – они не смогли сдержать слез.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.