Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Фанаты плакали. Клуб Бундеслиги провел акцию в поддержку Украины
Германия
11 февраля 2025, 17:56 | Обновлено 11 февраля 2025, 17:58
1120
0

ВИДЕО. Фанаты плакали. Клуб Бундеслиги провел акцию в поддержку Украины

«Фрайбург» организовал специальную акцию

11 февраля 2025, 17:56 | Обновлено 11 февраля 2025, 17:58
1120
0
ВИДЕО. Фанаты плакали. Клуб Бундеслиги провел акцию в поддержку Украины
Getty Images/Global Images Ukraine.

В 21 туре немецкой «Бундеслиги» «Фрайбург» на своем стадионе принимал «Хайденхайм». Матч завершился минимальной победой хозяев, но самое интересное произошло именно перед игрой.

На арене Европа-Парк состоялось включение из Львова, который является городом-побратимом Фрайбурга. Украинские музыканты исполнили легендарный хит You're never walk alone, который звучит на стадионах Ливерпуля и нескольких других команд. Акция должна была напомнить о третьей годовщине полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Пресс-служба «Фрайбурга» изложила фрагмент выступления в своих социальных сетях, где показала реакцию фанатов с украинскими флагами – они не смогли сдержать слез.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

По теме:
Шевченко признался, продолжает ли общаться с пророссийским Каладзе
Шевченко ответил на вопрос о выезде украинских футболистов за границу
Новая партия упакованных окупантов. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Ханденхайм Фрайбург Бундеслига чемпионат Германии по футболу российско-украинская война видео
Олег Вахоцкий Источник: ФК Фрайбург
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арум назвал лучшего боксера в истории. Он до сих пор дерется, это не Усик
Бокс | 11 февраля 2025, 07:49 1
Арум назвал лучшего боксера в истории. Он до сих пор дерется, это не Усик
Арум назвал лучшего боксера в истории. Он до сих пор дерется, это не Усик

Известный промоутер выделил Наою Иноуэ

Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Теннис | 10 февраля 2025, 19:05 20
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой

Элина в трех сетах одолела Маркету в 1-м раунде турнира WTA 1000 в Катаре

Марсело удивил, объяснив, чем будет заниматься на футбольной пенсии
Футбол | 11.02.2025, 17:13
Марсело удивил, объяснив, чем будет заниматься на футбольной пенсии
Марсело удивил, объяснив, чем будет заниматься на футбольной пенсии
Марта Костюк – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч турнира WTA 1000 в Дохе
Теннис | 11.02.2025, 14:00
Марта Костюк – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч турнира WTA 1000 в Дохе
Марта Костюк – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч турнира WTA 1000 в Дохе
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
Футбол | 11.02.2025, 00:02
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
11.02.2025, 08:24 1
Футбол
Гави и Педри против. Флик дал зеленый свет на выход полузащитника Барселоны
Гави и Педри против. Флик дал зеленый свет на выход полузащитника Барселоны
10.02.2025, 09:29
Футбол
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
10.02.2025, 01:45
Футбол
Новый рейтинг WBC. Фьюри исключен, где Джошуа и Баколе
Новый рейтинг WBC. Фьюри исключен, где Джошуа и Баколе
10.02.2025, 16:49 1
Бокс
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
10.02.2025, 08:17 7
Футбол
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
10.02.2025, 07:50 9
Бокс
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
11.02.2025, 09:43 5
Бокс
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
10.02.2025, 08:44 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем