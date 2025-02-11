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  4. Легенда Динамо назвал лучшего легионера в сборной Украины
Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 18:44 |
1035
0

Легенда Динамо назвал лучшего легионера в сборной Украины

Юрий Дмитрулин выделил Илью Забарного

11 февраля 2025, 18:44 |
1035
0
Легенда Динамо назвал лучшего легионера в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Легендарный защитник «Динамо» Юрий Дмитрулин назвал лучшего легионера в сборной Украины. Дмитрулин выделил лидера английского «Борнмута» Илью Забарного.

«На мой взгляд, Илья Забарный – лучший легионер в сборной Украины. Александр Зинченко? Возможно он и сдал позиции, но его неправильно используют. Довбик? Он показал, что он является классным нападающим. В конце концов, во всех соревнованиях у него 13 голов и три ассиста – как для февраля месяца и дебютного сезона в новой команде, это хорошие цифры», – сказал Дмитрулин.

Ранее легенда «Динамо» назвал топовый чемпионат, который подошел бы Шапаренко.

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Юрий Дмитрулин Илья Забарный Динамо Киев чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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