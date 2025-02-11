Легенда Динамо назвал лучшего легионера в сборной Украины

Легендарный защитник «Динамо» Юрий Дмитрулин назвал лучшего легионера в сборной Украины. Дмитрулин выделил лидера английского «Борнмута» Илью Забарного.

«На мой взгляд, Илья Забарный – лучший легионер в сборной Украины. Александр Зинченко? Возможно он и сдал позиции, но его неправильно используют. Довбик? Он показал, что он является классным нападающим. В конце концов, во всех соревнованиях у него 13 голов и три ассиста – как для февраля месяца и дебютного сезона в новой команде, это хорошие цифры», – сказал Дмитрулин.

Ранее легенда «Динамо» назвал топовый чемпионат, который подошел бы Шапаренко.