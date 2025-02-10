Легенда Динамо назвал топовый чемпионат, который подошел бы Шапаренко
Юрий Дмитрулин считает, что Николай заиграл бы в Испании
Бывший защитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Юрий Дмитрулин высказался о нынешнем полузащитнике столичного клуба Николае Шапаренко.
– Как считаете, Шапаренко задержался в «Динамо»? Ему уже пора ехать за границу?
– Шапаренко сколько уже – 26? Надо понимать, что много шансов у него не будет, чтобы поехать за границу в хороший клуб. Поэтому над этим вопросом сейчас надо думать. Но, опять же, если сам игрок не будет показывать себя с лучшей стороны в матчах за сборную и еврокубках, то такого футболиста никто не купит.
– По игровым качествам какой из ведущих чемпионатов лучше бы подошел Шапаренко?
– Думаю, чемпионат Испании Шапаренко, подошел бы.
Ранее сообщалось, что Николаем Шапаренко интересуется «Трабзонспор».
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