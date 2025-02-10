Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Динамо назвал топовый чемпионат, который подошел бы Шапаренко
Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 10:46 |
1384
0

Легенда Динамо назвал топовый чемпионат, который подошел бы Шапаренко

Юрий Дмитрулин считает, что Николай заиграл бы в Испании

10 февраля 2025, 10:46 |
1384
0
Легенда Динамо назвал топовый чемпионат, который подошел бы Шапаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Бывший защитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Юрий Дмитрулин высказался о нынешнем полузащитнике столичного клуба Николае Шапаренко.

– Как считаете, Шапаренко задержался в «Динамо»? Ему уже пора ехать за границу?

– Шапаренко сколько уже – 26? Надо понимать, что много шансов у него не будет, чтобы поехать за границу в хороший клуб. Поэтому над этим вопросом сейчас надо думать. Но, опять же, если сам игрок не будет показывать себя с лучшей стороны в матчах за сборную и еврокубках, то такого футболиста никто не купит.

– По игровым качествам какой из ведущих чемпионатов лучше бы подошел Шапаренко?

– Думаю, чемпионат Испании Шапаренко, подошел бы.

Ранее сообщалось, что Николаем Шапаренко интересуется «Трабзонспор».

По теме:
Культовый игрок Динамо объяснил, почему сдал Зинченко
Антисаудовский пункт. Реал предлагает Винисиусу безумное соглашение
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
Юрий Дмитрулин Николай Шапаренко Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
Футбол | 10 февраля 2025, 01:45 0
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным

Бруну Лаже прокомментировал недовольство фанатов украинским вратарем

«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
Футбол | 09 февраля 2025, 16:47 5
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа

Мирослава Перейма-Дубинчак представляет процесс фотосессии Владислава

Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Бокс | 10.02.2025, 07:50
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Не на том уровне. Флик разочарован звездой Барселоны
Футбол | 10.02.2025, 10:49
Не на том уровне. Флик разочарован звездой Барселоны
Не на том уровне. Флик разочарован звездой Барселоны
Будущее суперзвезды Реала висит на волоске. К этому причастен Мбаппе
Футбол | 10.02.2025, 07:27
Будущее суперзвезды Реала висит на волоске. К этому причастен Мбаппе
Будущее суперзвезды Реала висит на волоске. К этому причастен Мбаппе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
09.02.2025, 14:08 6
Футбол
Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
Большой камбэк, драки и провал. Сборная Украины сыграла с Румынией
08.02.2025, 20:15 7
Хоккей
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
09.02.2025, 09:08 4
Бокс
Известна сумма. Ливерпуль готовит предложение по капитану Барселоны
Известна сумма. Ливерпуль готовит предложение по капитану Барселоны
09.02.2025, 01:46
Футбол
«Всем до свидания». Раньери удивил поступком после вопроса о Довбике
«Всем до свидания». Раньери удивил поступком после вопроса о Довбике
09.02.2025, 20:53
Футбол
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
09.02.2025, 19:51 29
Футбол
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
Последний танец. Чисора в зрелищном бою неожиданно разгромил Валлина
09.02.2025, 01:34 11
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем