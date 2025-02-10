Легенда Динамо назвал топовый чемпионат, который подошел бы Шапаренко

Бывший защитник национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Юрий Дмитрулин высказался о нынешнем полузащитнике столичного клуба Николае Шапаренко.

– Как считаете, Шапаренко задержался в «Динамо»? Ему уже пора ехать за границу?

– Шапаренко сколько уже – 26? Надо понимать, что много шансов у него не будет, чтобы поехать за границу в хороший клуб. Поэтому над этим вопросом сейчас надо думать. Но, опять же, если сам игрок не будет показывать себя с лучшей стороны в матчах за сборную и еврокубках, то такого футболиста никто не купит.

– По игровым качествам какой из ведущих чемпионатов лучше бы подошел Шапаренко?

– Думаю, чемпионат Испании Шапаренко, подошел бы.

Ранее сообщалось, что Николаем Шапаренко интересуется «Трабзонспор».