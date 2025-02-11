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  4. Судьбу новичков-легионеров Рух будет решать во Львове
Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 16:19 |
441
0

Судьбу новичков-легионеров Рух будет решать во Львове

Лазарет клуба опустел

11 февраля 2025, 16:19 |
441
0
Судьбу новичков-легионеров Рух будет решать во Львове
ФК Рух Львов. Денис Слюсар

Как стало известно Sport.ua, лазарет «Руха» на зарубежном этапе подготовки ко второй части сезона в Словении наконец-то опустел.

По имеющейся информации, его покинул защитник Денис Слюсар, и не исключено, что он сможет сыграть в заключительном спарринге – 12 февраля со словенским «Триглавом».

Что касается двух легионеров, находившихся на просмотре – гамбийца Аласаны Йираджанга и киргиза Бекназа Алмазбекова, – они произвели неплохое впечатление. Однако решение относительно их будущего в «Рухе» будет приниматься после возвращения команды во Львов в конце недели.

Сейчас «Рух» занимает 7-е место в УПЛ, набрав 23 очка. В 18-м туре, 22 февраля, команда будет принимать «ЛНЗ».

Ранее мы сообщали, что новички-легионеры покинули расположение «Руха».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Денис Слюсар Аласана Йираджанг инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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