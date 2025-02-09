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Украина. Премьер лига
09 февраля 2025, 09:47 |
573
0

Новички-легионеры покинули расположение Руха

Определенность с ними ожидается чуть позже

09 февраля 2025, 09:47 |
573
0
Новички-легионеры покинули расположение Руха
Аласана Ираджанг.

Как стало известно Sport.ua, легионеры, находившиеся на просмотре в Рухе на сборе в Словении, уже покинули расположение команды. В частности, киргиз Бекназ Албазбеков отправился в ряды сборной своей страны.

По имеющейся информации, продолжит ли Алмазбеков, а также гамбиец Аласана Ираджанг карьеру в Украине, станет известно на следующей неделе. В настоящее время Рух ведет переговоры с представителями потенциальных новобранцев.

Известный портал Transfermarkt оценивает Ираджанга и Алмазбекова соответственно в 600 и 400 тысяч евро.

12 февраля Движение завершит свой словенский этап подготовки контрольным матчем с местным Триглавом.

Ранее мы сообщали, что на сборах в Турции Рух обыграл Штурм.

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Рух Львов трансферы трансферы УПЛ инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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