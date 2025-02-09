Новички-легионеры покинули расположение Руха
Определенность с ними ожидается чуть позже
Как стало известно Sport.ua, легионеры, находившиеся на просмотре в Рухе на сборе в Словении, уже покинули расположение команды. В частности, киргиз Бекназ Албазбеков отправился в ряды сборной своей страны.
По имеющейся информации, продолжит ли Алмазбеков, а также гамбиец Аласана Ираджанг карьеру в Украине, станет известно на следующей неделе. В настоящее время Рух ведет переговоры с представителями потенциальных новобранцев.
Известный портал Transfermarkt оценивает Ираджанга и Алмазбекова соответственно в 600 и 400 тысяч евро.
12 февраля Движение завершит свой словенский этап подготовки контрольным матчем с местным Триглавом.
Ранее мы сообщали, что на сборах в Турции Рух обыграл Штурм.
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