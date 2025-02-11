Президент Севильи обвинил Реал в попытке уничтожить испанский футбол

Президент «Севильи» Хосе Мария дель Нидо Карраско недоволен действиями мадридского «Реала» и постоянным давлением на судей в матчах чемпионата Испании.

Функционер считает, что постоянные скандалы могут навредить испанскому футболу и даже его уничтожить:

«Заявление клуба «Реал Мадрид» относительно судей неприемлемо. Оно ставит под сомнение честность судей, их честь и бросает тень на наши соревнования. Представителей мадридской команды нужно осудить, потому что они нападают на этот вид спорта. «Реал Мадрид» пытается уничтожить испанский футбол», – разгневан Хосе Мария.

«Сливочные» неоднократно публиковали на своем клубном телевидении видео с ошибками арбитров в пользу соперников, чем вызывали неоднозначную реакцию в Испании.