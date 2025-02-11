Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Зинченко продадут летом». Журналисты – о трансфере украинского защитника
Англия
11 февраля 2025, 13:59 |
385
0

«Зинченко продадут летом». Журналисты – о трансфере украинского защитника

Футболист лондонского «Арсенала» потерял место в стартовом составе

11 февраля 2025, 13:59 |
385
0
«Зинченко продадут летом». Журналисты – о трансфере украинского защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, вероятно, проведет ближайшие полгода в английском чемпионате. Однако футболист имеет высокие шансы сменить клуб во время летнего трансферного окна.

Издание Caughtoffside считает, что Зинченко проиграл конкуренцию за место в стартовом составе и будет продан летом за 20 млн фунтов стерлингов:

«Еще одним игроком защиты, попавшим в низшую иерархию, стал Александр Зинченко, и мы снова полагаем, что именно его «Арсенал» мог бы реально продать как минимум за 20 миллионов фунтов стерлингов.

Игрок сборной Украины оказал хорошее влияние, когда впервые присоединился к «канонирам», но теперь у Артеты есть выбор на этой позиции среди таких игроков, как Риккардо Калафьори и Майлз Льюис-Скелли.

Зинченко связывали с уходом в январе, но этого не произошло, хотя это, безусловно, указывает на возможность заключения сделки, когда летом будет больше времени», – считают журналисты.

В текущем сезоне Зинченко провел 13 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями отличиться не сумел.

По теме:
Шевченко ответил на вопрос о выезде украинских футболистов за границу
Более 100 миллионов евро. Барселона устраивает распродажу ради суперзвезды
Есть два варианта. Звездный игрок Реала собирается покинуть клуб
Арсенал Лондон Александр Зинченко трансферы АПЛ трансферы
Николай Титюк Источник: Caughtoffside
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Анчелотти принял неутешительное решение по игре Лунина в Реале
Футбол | 11 февраля 2025, 08:06 7
Источник: Анчелотти принял неутешительное решение по игре Лунина в Реале
Источник: Анчелотти принял неутешительное решение по игре Лунина в Реале

Итальянский специалист не рассчитывает на украинца в финальных стадиях турниров

Пушич – основной претендент на пост коуча Фейеноорда. Но и конкуренты – топ
Футбол | 11 февраля 2025, 13:01 0
Пушич – основной претендент на пост коуча Фейеноорда. Но и конкуренты – топ
Пушич – основной претендент на пост коуча Фейеноорда. Но и конкуренты – топ

Наставник «Шахтера» вскоре может вернуться в стан роттердамцев, но уже как главный

Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
Бокс | 10.02.2025, 17:33
Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
Футбол | 10.02.2025, 21:47
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Теннис | 10.02.2025, 19:05
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
09.02.2025, 09:37 9
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
Владимир КЛИЧКО: «Бой с Усиком? Он не мой брат, мы не одной крови»
09.02.2025, 08:32 16
Бокс
Тяжелейшее решение для Флика. В Барселоне назревает изменение в составе
Тяжелейшее решение для Флика. В Барселоне назревает изменение в составе
10.02.2025, 12:06 1
Футбол
Кличко признался, почему проиграл бой с Джошуа
Кличко признался, почему проиграл бой с Джошуа
10.02.2025, 02:14
Бокс
Гави и Педри против. Флик дал зеленый свет на выход полузащитника Барселоны
Гави и Педри против. Флик дал зеленый свет на выход полузащитника Барселоны
10.02.2025, 09:29
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
10.02.2025, 16:56
Бокс
Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе
Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе
09.02.2025, 13:38 3
Футбол
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
10.02.2025, 11:40 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем