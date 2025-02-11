«Зинченко продадут летом». Журналисты – о трансфере украинского защитника
Футболист лондонского «Арсенала» потерял место в стартовом составе
Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко, вероятно, проведет ближайшие полгода в английском чемпионате. Однако футболист имеет высокие шансы сменить клуб во время летнего трансферного окна.
Издание Caughtoffside считает, что Зинченко проиграл конкуренцию за место в стартовом составе и будет продан летом за 20 млн фунтов стерлингов:
«Еще одним игроком защиты, попавшим в низшую иерархию, стал Александр Зинченко, и мы снова полагаем, что именно его «Арсенал» мог бы реально продать как минимум за 20 миллионов фунтов стерлингов.
Игрок сборной Украины оказал хорошее влияние, когда впервые присоединился к «канонирам», но теперь у Артеты есть выбор на этой позиции среди таких игроков, как Риккардо Калафьори и Майлз Льюис-Скелли.
Зинченко связывали с уходом в январе, но этого не произошло, хотя это, безусловно, указывает на возможность заключения сделки, когда летом будет больше времени», – считают журналисты.
В текущем сезоне Зинченко провел 13 матчей во всех турнирах, однако результативными действиями отличиться не сумел.
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