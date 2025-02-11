Более 100 миллионов евро. Барселона устраивает распродажу ради суперзвезды

Каталонская «Барселона» заинтересована в трансфере шведского форварда «Ньюкасла» Александере Исаке, сообщает El Nacional.

По информации источника, в клубе приняли решение избавиться от некоторых игроков ради того, чтобы 25-летний футболист стал частью команды. Этими игроками являются: Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Ансу Фати, Пабло Торре и Ферран Торрес. Их будущее в клубе довольно туманно, а трансферы в ругой клуб помогут «сине-гранатовым» подписать Исака, переезд которого на Камп Ноу может обойтись более чем в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Александер Исак провел 28 матчей на клубном уровне, забил 19 голов и отдал 5 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» хочет удержать лидера новым контрактом.