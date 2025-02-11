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  4. Более 100 миллионов евро. Барселона устраивает распродажу ради суперзвезды
Испания
11 февраля 2025, 13:04 |
1418
1

Более 100 миллионов евро. Барселона устраивает распродажу ради суперзвезды

Жоан Лапорта планирует избавиться от 5 футболистов ради Алекандера Исака

11 февраля 2025, 13:04 |
1418
1
Более 100 миллионов евро. Барселона устраивает распродажу ради суперзвезды
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Каталонская «Барселона» заинтересована в трансфере шведского форварда «Ньюкасла» Александере Исаке, сообщает El Nacional.

По информации источника, в клубе приняли решение избавиться от некоторых игроков ради того, чтобы 25-летний футболист стал частью команды. Этими игроками являются: Рональд Араухо, Андреас Кристенсен, Ансу Фати, Пабло Торре и Ферран Торрес. Их будущее в клубе довольно туманно, а трансферы в ругой клуб помогут «сине-гранатовым» подписать Исака, переезд которого на Камп Ноу может обойтись более чем в 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Александер Исак провел 28 матчей на клубном уровне, забил 19 голов и отдал 5 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» хочет удержать лидера новым контрактом.

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Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Комментарии 1
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Mark4854590
Барселона зараз у такому фінансовому стані - щоб купити когось, треба спочатку продати
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