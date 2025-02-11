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Испания
11 февраля 2025, 10:41 | Обновлено 11 февраля 2025, 10:42
338
0

Барселона хочет удержать лидера новым контрактом. Известны детали сделки

Рафинья останется в каталонском клубе

11 февраля 2025, 10:41 | Обновлено 11 февраля 2025, 10:42
338
0
Барселона хочет удержать лидера новым контрактом. Известны детали сделки
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Каталонская «Барселона» пытается удержать своего лидера – бразильского вингера Рафинью, которому предлагают пролонгировать контракт с клубом.

По информации издания Diario Sport, Барселона уже сделала первые шаги для продления контракта, хотя действующее соглашение действует до 2027 года. На момент ее завершения Рафинья будет 30 лет, но клуб стремится заранее позаботиться о своем будущем.

Сообщается, что руководство готовит предложение о продлении еще на два сезона – до 2029 года, а также повышении зарплаты, которое вступит в силу с 2026-го.

В нынешнем сезоне бразильский вингер забил 24 гола и отдал 15 ассистов в 35 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

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Рафинья Диас Барселона продление контракта Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Источник
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