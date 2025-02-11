Барселона хочет удержать лидера новым контрактом. Известны детали сделки

Каталонская «Барселона» пытается удержать своего лидера – бразильского вингера Рафинью, которому предлагают пролонгировать контракт с клубом.

По информации издания Diario Sport, Барселона уже сделала первые шаги для продления контракта, хотя действующее соглашение действует до 2027 года. На момент ее завершения Рафинья будет 30 лет, но клуб стремится заранее позаботиться о своем будущем.

Сообщается, что руководство готовит предложение о продлении еще на два сезона – до 2029 года, а также повышении зарплаты, которое вступит в силу с 2026-го.

В нынешнем сезоне бразильский вингер забил 24 гола и отдал 15 ассистов в 35 матчах за «Барселону» во всех турнирах.