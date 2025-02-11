Рафинья лидирует по количеству ключевых передач в сезоне 2024/25
Бразилец проводит невероятный сезон за «Барселону»
После прихода Ханси Флика Рафинья стал ключевой фигурой «Барселоны». В этом сезоне он играет важную роль в матчах против грандов. Даже если не отличается результативными действиями, он всегда приносит пользу на поле. Именно поэтому бразилец занимает первое место среди игроков топ-5 чемпионатов Европы по количеству ключевых передач.
Игроки с наибольшим количеством ключевых передач 2024/25 (топ-5 европейских чемпионатов):
- Рафинья (Барселона, Бразилия) – 111 ключевых передач
- Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, Португалия) – 110 ключевых передач
- Йозуа Киммих (Бавария, Германия) – 100 ключевых передач
- Деян Кулушевски (Тоттенхэм, Швеция) – 97 ключевых передач
- Алехандро Гримальдо (Байер Леверкузен, Испания) – 90 ключевых передач
- Флориан Вирц (Байер Леверкузен, Германия) – 88 ключевых передач
- Райан Черки (Лион, Франция) – 79 ключевых передач
- Ли Кан Ин (ПСЖ, Южная Корея) – 79 ключевых передач
- Дзюня Ито (Реймс, Япония) – 78 ключевых передач
- Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко) – 77 ключевых передач
Лучшую результативность в рейтинге показывает Райан Черки, у которого коэффициент ключевых передач на матч составляет 2,93. Больше всего представителей среди клубов в списке имеет «Байер» и «ПСЖ» (2), а среди сборных – Германия (2).
📊 Les joueurs avec le plus grand nombre de passes clés cette saison (2024/25) (passes qui précèdent un tir) https://t.co/eP44rxK64d pic.twitter.com/xC9BStyAA0— PopFoot (@ThePopFoot) February 10, 2025
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