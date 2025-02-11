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11 февраля 2025, 03:38 |
58
0

Рафинья лидирует по количеству ключевых передач в сезоне 2024/25

Бразилец проводит невероятный сезон за «Барселону»

11 февраля 2025, 03:38 |
58
0
Рафинья лидирует по количеству ключевых передач в сезоне 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

После прихода Ханси Флика Рафинья стал ключевой фигурой «Барселоны». В этом сезоне он играет важную роль в матчах против грандов. Даже если не отличается результативными действиями, он всегда приносит пользу на поле. Именно поэтому бразилец занимает первое место среди игроков топ-5 чемпионатов Европы по количеству ключевых передач.

Игроки с наибольшим количеством ключевых передач 2024/25 (топ-5 европейских чемпионатов):

  1. Рафинья (Барселона, Бразилия) – 111 ключевых передач
  2. Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, Португалия) – 110 ключевых передач
  3. Йозуа Киммих (Бавария, Германия) – 100 ключевых передач
  4. Деян Кулушевски (Тоттенхэм, Швеция) – 97 ключевых передач
  5. Алехандро Гримальдо (Байер Леверкузен, Испания) – 90 ключевых передач
  6. Флориан Вирц (Байер Леверкузен, Германия) – 88 ключевых передач
  7. Райан Черки (Лион, Франция) – 79 ключевых передач
  8. Ли Кан Ин (ПСЖ, Южная Корея) – 79 ключевых передач
  9. Дзюня Ито (Реймс, Япония) – 78 ключевых передач
  10. Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко) – 77 ключевых передач

Лучшую результативность в рейтинге показывает Райан Черки, у которого коэффициент ключевых передач на матч составляет 2,93. Больше всего представителей среди клубов в списке имеет «Байер» и «ПСЖ» (2), а среди сборных – Германия (2).

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Рафинья Диас Бруну Фернандеш Йозуа Киммих Деян Кулушевски Алехандро Гримальдо Флориан Вирц Райан Черки Ли Кан Ин Барселона Манчестер Юнайтед Бавария Тоттенхэм Байер Лион ПСЖ Реймс статистика Ашраф Хакими
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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