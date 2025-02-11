Рафинья лидирует по количеству ключевых передач в сезоне 2024/25

После прихода Ханси Флика Рафинья стал ключевой фигурой «Барселоны». В этом сезоне он играет важную роль в матчах против грандов. Даже если не отличается результативными действиями, он всегда приносит пользу на поле. Именно поэтому бразилец занимает первое место среди игроков топ-5 чемпионатов Европы по количеству ключевых передач.

Игроки с наибольшим количеством ключевых передач 2024/25 (топ-5 европейских чемпионатов):

Рафинья (Барселона, Бразилия) – 111 ключевых передач Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед, Португалия) – 110 ключевых передач Йозуа Киммих (Бавария, Германия) – 100 ключевых передач Деян Кулушевски (Тоттенхэм, Швеция) – 97 ключевых передач Алехандро Гримальдо (Байер Леверкузен, Испания) – 90 ключевых передач Флориан Вирц (Байер Леверкузен, Германия) – 88 ключевых передач Райан Черки (Лион, Франция) – 79 ключевых передач Ли Кан Ин (ПСЖ, Южная Корея) – 79 ключевых передач Дзюня Ито (Реймс, Япония) – 78 ключевых передач Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко) – 77 ключевых передач

Лучшую результативность в рейтинге показывает Райан Черки, у которого коэффициент ключевых передач на матч составляет 2,93. Больше всего представителей среди клубов в списке имеет «Байер» и «ПСЖ» (2), а среди сборных – Германия (2).