Решение УАФ. В 2025 году на сборную Украины планируют выделить 3,4 млн евро
На арбитраж и обучения судей потратят 3,3 млн евро
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко проводит пресс-конференцию, где будут озвучены итоги его работы на этой должности за первый год.
Кроме того, в федерации рассказали о планах на 2025 год – сколько планируется потратить на развитие различных направлений украинского футбола.
В УАФ заявили, что на сборную Украины будет выделено 3,4 млн евро, примерно столько же (3,3 млн евро) будет потрачено на арбитраж и обучение судей.
Самая большая статья расходов пришлась на юношеские, молодежные сборные, а также развитие детского футбола – сумма составляет 6,3 млн евро.
На этой пресс-конференции были озвучены расходы УАФ в прошлом году.
ФОТО. Плановые финансовые расходы УАФ в 2025 году
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