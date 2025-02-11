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Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 12:22 |
200
0

ФОТО. УАФ показал финансовый отчет за 2024 г. Сколько потратили на сборную?

Ассоциация заработала 7.7 ​​миллиона евро в год

11 февраля 2025, 12:22 |
200
0
ФОТО. УАФ показал финансовый отчет за 2024 г. Сколько потратили на сборную?
УАФ. Андрей Шевченко

Во вторник, 11 февраля 2025 года, в 12:00 по киевскому времени в Доме футбола началась встреча президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко с журналистами.

На этом мероприятии был обнародован финансовый отчет деятельности УАФ за 2024 год.

По приведенным данным, ассоциация за 2024 год заработала 7.7 миллиона евро «чистыми». Также были подробно описаны источники поступлений средств и направления, на которые их тратили.

Больше всего денег было потрачено на национальную сборную – 6.8 миллиона евро, что составляет 31.4% от общих расходов.

ФОТО. УАФ показала финансовый отчет за 2024 г. Сколько потратили на сборную?

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Украинская ассоциация футбола финансы сборная Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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