ФОТО. УАФ показал финансовый отчет за 2024 г. Сколько потратили на сборную?

Во вторник, 11 февраля 2025 года, в 12:00 по киевскому времени в Доме футбола началась встреча президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко с журналистами.

На этом мероприятии был обнародован финансовый отчет деятельности УАФ за 2024 год.

По приведенным данным, ассоциация за 2024 год заработала 7.7 миллиона евро «чистыми». Также были подробно описаны источники поступлений средств и направления, на которые их тратили.

Больше всего денег было потрачено на национальную сборную – 6.8 миллиона евро, что составляет 31.4% от общих расходов.

ФОТО. УАФ показала финансовый отчет за 2024 г. Сколько потратили на сборную?