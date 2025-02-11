ФОТО. УАФ показал финансовый отчет за 2024 г. Сколько потратили на сборную?
Ассоциация заработала 7.7 миллиона евро в год
Во вторник, 11 февраля 2025 года, в 12:00 по киевскому времени в Доме футбола началась встреча президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко с журналистами.
На этом мероприятии был обнародован финансовый отчет деятельности УАФ за 2024 год.
По приведенным данным, ассоциация за 2024 год заработала 7.7 миллиона евро «чистыми». Также были подробно описаны источники поступлений средств и направления, на которые их тратили.
Больше всего денег было потрачено на национальную сборную – 6.8 миллиона евро, что составляет 31.4% от общих расходов.
ФОТО. УАФ показала финансовый отчет за 2024 г. Сколько потратили на сборную?
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