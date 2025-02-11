«Это хорошие цифры». Легенда Динамо оценил дебютный сезон Довбика в Роме

Бывший защитник национальной сборной Украины и киевского Динамо Юрий Дмитрулин высказался о форварде римской Ромы Артеме Довбике.

«Довбик показал, что он классный нападающий. В прошлом сезоне Артем стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. В настоящее время в Италии играет в одном из ведущих клубов.

На сегодняшний день в чемпионате Италии с 8 забитыми мячами является лучшим бомбардиром Ромы. В конце концов, во всех соревнованиях у него 13 голов и три ассиста – как для февраля месяца и дебютного сезона в новой команде, это хорошие цифры», – сказал Юрий.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 13 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.