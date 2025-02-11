Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это хорошие цифры». Легенда Динамо оценил дебютный сезон Довбика в Роме
Италия
11 февраля 2025, 12:23 |
330
0

«Это хорошие цифры». Легенда Динамо оценил дебютный сезон Довбика в Роме

Юрий Дмитрулин считает, что Артем Довбик хорошо себя показывает в составе «волков»

11 февраля 2025, 12:23 |
330
0
«Это хорошие цифры». Легенда Динамо оценил дебютный сезон Довбика в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший защитник национальной сборной Украины и киевского Динамо Юрий Дмитрулин высказался о форварде римской Ромы Артеме Довбике.

«Довбик показал, что он классный нападающий. В прошлом сезоне Артем стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании. В настоящее время в Италии играет в одном из ведущих клубов.

На сегодняшний день в чемпионате Италии с 8 забитыми мячами является лучшим бомбардиром Ромы. В конце концов, во всех соревнованиях у него 13 голов и три ассиста – как для февраля месяца и дебютного сезона в новой команде, это хорошие цифры», – сказал Юрий.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 31 матч на клубном уровне, отличившись 13 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

По теме:
ФОТО. «Футбол умирает». Судейский скандал в Италии из-за гола Интера
Месть удалась. Индзаги прокомментировал волевую победу над Фиорентиной
Интер – Фиорентина – 2:1. Курьезный автогол. Видео голов и обзор матча
Юрий Дмитрулин Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вундеркинда из Казахстана за рекордную сумму
Футбол | 10 февраля 2025, 12:28 10
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вундеркинда из Казахстана за рекордную сумму
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал вундеркинда из Казахстана за рекордную сумму

Дастан Сатпаев покинул «Кайрат»

Game Changer. Кто такой Кауа Элиас и что от него ждать в Шахтере
Футбол | 11 февраля 2025, 09:05 49
Game Changer. Кто такой Кауа Элиас и что от него ждать в Шахтере
Game Changer. Кто такой Кауа Элиас и что от него ждать в Шахтере

Алексей Сливченко рассказывает о бразильском форварде, который обошелся «горнякам» аж в 17 млн евро

Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
Бокс | 10.02.2025, 17:33
Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
Новый рейтинг WBC. Фьюри исключен, где Джошуа и Баколе
Бокс | 10.02.2025, 16:49
Новый рейтинг WBC. Фьюри исключен, где Джошуа и Баколе
Новый рейтинг WBC. Фьюри исключен, где Джошуа и Баколе
«Реал проиграет». Экс-игрок сборной Украины сделал прогноз на матчи ЛЧ
Футбол | 11.02.2025, 11:57
«Реал проиграет». Экс-игрок сборной Украины сделал прогноз на матчи ЛЧ
«Реал проиграет». Экс-игрок сборной Украины сделал прогноз на матчи ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
10.02.2025, 07:50 9
Бокс
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
09.02.2025, 09:37 9
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
10.02.2025, 16:56
Бокс
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
10.02.2025, 03:47 2
Футбол
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
09.02.2025, 14:08 6
Футбол
Кличко признался, почему проиграл бой с Джошуа
Кличко признался, почему проиграл бой с Джошуа
10.02.2025, 02:14
Бокс
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
Чисора вспомнил об Усике после зрелищной победы. Публика была в восторге
09.02.2025, 08:49
Бокс
«Всем до свидания». Раньери удивил поступком после вопроса о Довбике
«Всем до свидания». Раньери удивил поступком после вопроса о Довбике
09.02.2025, 20:53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем