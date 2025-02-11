Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Сильный». Крупский назвал украинского легионера, который его вдохновляет
Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 12:01 | Обновлено 11 февраля 2025, 12:02
694
0

«Сильный». Крупский назвал украинского легионера, который его вдохновляет

Илья Крупский высоко оценил потенциал Ильи Забарного

11 февраля 2025, 12:01 | Обновлено 11 февраля 2025, 12:02
694
0
«Сильный». Крупский назвал украинского легионера, который его вдохновляет
ФК Ворскла. Илья Крупский

Украинский защитник Илья Крупский рассказал, кто из украинских легионеров для него является примером для подражания. Илья заявил, что его вдохновляет уверенность Ильи Забарного.

– Кто из украинских легионеров является для вас примером для подражания? Чем именно он вас вдохновляет?

– Прямо для подражания – таких нет. Но вдохновляет уверенность Забарного в Борнмуте. Он сейчас очень сильный центральный защитник, потому выделю его. Сложно кого-нибудь выделить одного. Все ребята – молодцы. Они достигают очень крутых результатов. В свою очередь это приносит результат сборной Украины.

– Если бы у вас была возможность играть вместе с любым украинским легионером, кого вы выбрали и почему?

– Думаю, что я должен идти своим путем. Поэтому кого-то не хочется выделять. Все выступают в хороших европейских командах, так что буду рад поиграть с кем-то из них, если таким будет мой путь.

По теме:
Крупский отреагировал на оскорбительные слова Срны, назвавшего его ненужным
Эвертон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ВИДЕО. Ворскла, обыграв Колос, стала победителем женского Зимнего кубка УАФ
Илья Крупский Ворскла Полтава Металлист 1925 Илья Забарный Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинец попал в символическую сборную иностранного чемпионата
Футбол | 11 февраля 2025, 11:56 0
Украинец попал в символическую сборную иностранного чемпионата
Украинец попал в символическую сборную иностранного чемпионата

Владислав Кочергин стал одним из лучших в матче «Ракува»

Украинский тренер: «Я тайно переписывал конспекты Лобановского»
Футбол | 11 февраля 2025, 11:16 4
Украинский тренер: «Я тайно переписывал конспекты Лобановского»
Украинский тренер: «Я тайно переписывал конспекты Лобановского»

Петр Кушлык рассказал об общении с Валерием Лобановским

Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
Бокс | 11.02.2025, 09:43
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Теннис | 10.02.2025, 19:05
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
Футбол | 10.02.2025, 21:14
Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
09.02.2025, 09:37 9
Футбол
Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе
Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе
09.02.2025, 13:38 3
Футбол
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
10.02.2025, 01:45
Футбол
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
10.02.2025, 07:50 9
Бокс
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
10.02.2025, 03:47 2
Футбол
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
09.02.2025, 14:08 6
Футбол
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
09.02.2025, 09:08 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем