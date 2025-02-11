«Сильный». Крупский назвал украинского легионера, который его вдохновляет

Украинский защитник Илья Крупский рассказал, кто из украинских легионеров для него является примером для подражания. Илья заявил, что его вдохновляет уверенность Ильи Забарного.

– Кто из украинских легионеров является для вас примером для подражания? Чем именно он вас вдохновляет?

– Прямо для подражания – таких нет. Но вдохновляет уверенность Забарного в Борнмуте. Он сейчас очень сильный центральный защитник, потому выделю его. Сложно кого-нибудь выделить одного. Все ребята – молодцы. Они достигают очень крутых результатов. В свою очередь это приносит результат сборной Украины.

– Если бы у вас была возможность играть вместе с любым украинским легионером, кого вы выбрали и почему?

– Думаю, что я должен идти своим путем. Поэтому кого-то не хочется выделять. Все выступают в хороших европейских командах, так что буду рад поиграть с кем-то из них, если таким будет мой путь.