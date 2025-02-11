«Сильный». Крупский назвал украинского легионера, который его вдохновляет
Илья Крупский высоко оценил потенциал Ильи Забарного
Украинский защитник Илья Крупский рассказал, кто из украинских легионеров для него является примером для подражания. Илья заявил, что его вдохновляет уверенность Ильи Забарного.
– Кто из украинских легионеров является для вас примером для подражания? Чем именно он вас вдохновляет?
– Прямо для подражания – таких нет. Но вдохновляет уверенность Забарного в Борнмуте. Он сейчас очень сильный центральный защитник, потому выделю его. Сложно кого-нибудь выделить одного. Все ребята – молодцы. Они достигают очень крутых результатов. В свою очередь это приносит результат сборной Украины.
– Если бы у вас была возможность играть вместе с любым украинским легионером, кого вы выбрали и почему?
– Думаю, что я должен идти своим путем. Поэтому кого-то не хочется выделять. Все выступают в хороших европейских командах, так что буду рад поиграть с кем-то из них, если таким будет мой путь.
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