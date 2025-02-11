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  4. Есть два варианта. Звездный игрок Реала собирается покинуть клуб
Испания
11 февраля 2025, 12:15 |
443
1

Есть два варианта. Звездный игрок Реала собирается покинуть клуб

Винисиус недоволен предложением мадридского клуба

11 февраля 2025, 12:15 |
443
1
Есть два варианта. Звездный игрок Реала собирается покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский футболист «Реала» Винисиус Жуниор недоволен отношением руководства и может покинуть клуб летом, когда откроется трансферное окно.

В Мадриде сделали первое предложение о продлении контракта, но оно не устроило звездного футболиста – тот ожидает существенного повышения зарплаты. «Реал» собирается бороться за Винисиуса, но ему придется конкурировать с клубами из Франции и Саудовской Аравии.

Инсайдер Экрем Конур сообщил, что окружение бразильца начало переговоры с ПСЖ и ФК «Аль-Хиляль»:

«Агенты Винисиуса Жуниора провели переговоры с «Аль-Хилялем» и «Пари Сен-Жермен». Если «Реал Мадрид» не сделает бразильской звезде предложение о продлении контракта, которое удовлетворит их ожидания, он может покинуть клуб Ла Лиги», – написал журналист в социальных сетях.

В этом сезоне футболист провел 17 матчей в чемпионате, забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

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Реал Мадрид ПСЖ чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Хиляль Винисиус Жуниор трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 Экрем Конур
Николай Титюк Источник: Экрем Конур
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