«Ашур натренировал?» Назван тренер, который выиграл бы с Полесьем УПЛ

Украинский тренер Петр Кушлык заявил, что вместе с Виталием Кварцяным достиг бы значительно больших успехов с «Полесьем», чем Имад Ашур, ныне возглавляющий первую команду «волков».

‒ А почему, по вашему мнению, не зовут тренировать?

‒ Судьба такова, что некоторым везет, а некоторым – нет. Кто-то спросит обо мне, а уже 73 года – стар. Не смотрят, что мозг есть, чтобы сделать команду. Я никогда не ставил в состав человека, за которого даже президент просил, потому что я отвечаю за результат.

А что в том же Житомире? Что Имад Ашур натренировал? А кого он тренировал к этому? Детей? Его агенты засунули в команду…

С такими условиями Полесье должно быть минимум на третьем месте. Сыграют еще несколько туров и выгонят его. Тренировать детей и взрослых – это большая разница.

‒ Считаете, что справились бы лучше в Полесье?

‒ Если бы мы пошли с Кварцяным в Полесье, то на второй год мы боролись бы за 1-2 место, это точно. Президент Буткевич был бы счастлив, а поставленные им задачи были выполнены. В Луцке у нас таких замечательных условий не было, даже задержки зарплаты существовали, но в физическом плане Волынь рвала всех и Динамо тоже.