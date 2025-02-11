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Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 11:31 | Обновлено 11 февраля 2025, 11:34
1038
1

«Ашур натренировал?» Назван тренер, который выиграл бы с Полесьем УПЛ

Петр Кушлык верит в успех Виталия Кварцяного

11 февраля 2025, 11:31 | Обновлено 11 февраля 2025, 11:34
1038
1
«Ашур натренировал?» Назван тренер, который выиграл бы с Полесьем УПЛ
ФК Волынь. Виталий Кварцяный

Украинский тренер Петр Кушлык заявил, что вместе с Виталием Кварцяным достиг бы значительно больших успехов с «Полесьем», чем Имад Ашур, ныне возглавляющий первую команду «волков».

‒ А почему, по вашему мнению, не зовут тренировать?

‒ Судьба такова, что некоторым везет, а некоторым – нет. Кто-то спросит обо мне, а уже 73 года – стар. Не смотрят, что мозг есть, чтобы сделать команду. Я никогда не ставил в состав человека, за которого даже президент просил, потому что я отвечаю за результат.

А что в том же Житомире? Что Имад Ашур натренировал? А кого он тренировал к этому? Детей? Его агенты засунули в команду…

С такими условиями Полесье должно быть минимум на третьем месте. Сыграют еще несколько туров и выгонят его. Тренировать детей и взрослых – это большая разница.

‒ Считаете, что справились бы лучше в Полесье?

‒ Если бы мы пошли с Кварцяным в Полесье, то на второй год мы боролись бы за 1-2 место, это точно. Президент Буткевич был бы счастлив, а поставленные им задачи были выполнены. В Луцке у нас таких замечательных условий не было, даже задержки зарплаты существовали, но в физическом плане Волынь рвала всех и Динамо тоже.

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Виталий Кварцяный Петр Кушлык Украинская Премьер-лига Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Имад Ашур
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Vbolivalnyk-Peter
Кумедний чоловік. На словах можна і Лігу чемпіонів виграти, а як до справи дійде  - то тільки одне місце між сідницями рве... 
Цікаво, якби умовний Буткевич, запропонував йому варіант типу ось тобі з/п ось тобі умови дай результат за 2 роки, якщо не даєш - повертаєш удвіче більшу суму ніж на тебе витрачено - що би тоді, цей "видатний тренер" сказав?
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