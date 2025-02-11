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Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 11:22 |
919
2

Непобежденный супертяж: «Скучаю по Украине, Киеву, «Динамо»

Владислав Сиренко посетил матч столичного клуба в Турции

11 февраля 2025, 11:22 |
919
2
Непобежденный супертяж: «Скучаю по Украине, Киеву, «Динамо»
Instagram. Владислав Сиренко

Непобежденный боксер супертяжелого веса из Украины Владислав Сиренко поделился эмоциями после того, как посетил матч киевского «Динамо» в Турции против «Эсбьерга» (2:0):

«Такие ощущения, будто побывал дома. Но все равно скучаю по Украине, Киеву, «Динамо», поэтому испытываю огромную радость. Дома у меня висит прапор, подписанный нашими воинами, с которым я выхожу на бой.

Кроме того, есть два шарфа – «Динамо» и «Баварии». Последний появился недавно, потому что я живу в Мюнхене», – признался Сиренко.

Украинский боксер провел 22 поединка на профессиональном ринге, не потерпел ни единого поражения, 19 боев завершил досрочно. В октябре прошлого года Сиренко нокаутировал американца Брэндона Кармака – встреча завершилась в четвертом раунде. Имя следующего оппонента украинского боксера пока неизвестно.

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Николай Титюк Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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KIPR ALECS
Аж прослелизся. Бедный дядя..как же тебе бычаре тяжело в мюнхене
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0
Engineer
Так кто мешает быть в Украине, Киеве, поближе к "Динамо"?)) Еще один "загранпатриот". 
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0
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