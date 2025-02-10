ФОТО. Знаменитый украинский боксер посетил матч киевского Динамо
Владислав Сиренко поддержал украинский клуб в товарищеской встрече
10 февраля состоялся товарищеский матч, в котором сыграли киевское «Динамо» и представитель Дании «Эсбьерг». Украинский клуб уверенно одолел соперника со счетом 2:0.
Эту встречу посетил украинский боксер, обладатель пояса WBF International Владислав Сиренко (22–0, 19 КО). Об этом сообщила пресс-служба «Динамо»:
«Спортсмен поддержал команду и сообщил, что в своем следующем бою выйдет на ринг в футболке киевского клуба, ведь с детства является болельщиком «бело-синих».
Кроме того, «Динамо» анонсировало интервью с боксером, которое выйдет 11 февраля на клубном Youtube-канале.
ФОТО. Владислав Сиренко посетил товарищеский матч «Динамо»
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