ФОТО. Знаменитый украинский боксер посетил матч киевского Динамо

10 февраля состоялся товарищеский матч, в котором сыграли киевское «Динамо» и представитель Дании «Эсбьерг». Украинский клуб уверенно одолел соперника со счетом 2:0.

Эту встречу посетил украинский боксер, обладатель пояса WBF International Владислав Сиренко (22–0, 19 КО). Об этом сообщила пресс-служба «Динамо»:

«Спортсмен поддержал команду и сообщил, что в своем следующем бою выйдет на ринг в футболке киевского клуба, ведь с детства является болельщиком «бело-синих».

Кроме того, «Динамо» анонсировало интервью с боксером, которое выйдет 11 февраля на клубном Youtube-канале.

ФОТО. Владислав Сиренко посетил товарищеский матч «Динамо»