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  4. ФОТО. Знаменитый украинский боксер посетил матч киевского Динамо
Украина. Премьер лига
10 февраля 2025, 23:11 | Обновлено 10 февраля 2025, 23:30
334
2

ФОТО. Знаменитый украинский боксер посетил матч киевского Динамо

Владислав Сиренко поддержал украинский клуб в товарищеской встрече

10 февраля 2025, 23:11 | Обновлено 10 февраля 2025, 23:30
334
2
ФОТО. Знаменитый украинский боксер посетил матч киевского Динамо
ФК Динамо. Владислав Сиренко

10 февраля состоялся товарищеский матч, в котором сыграли киевское «Динамо» и представитель Дании «Эсбьерг». Украинский клуб уверенно одолел соперника со счетом 2:0.

Эту встречу посетил украинский боксер, обладатель пояса WBF International Владислав Сиренко (22–0, 19 КО). Об этом сообщила пресс-служба «Динамо»:

«Спортсмен поддержал команду и сообщил, что в своем следующем бою выйдет на ринг в футболке киевского клуба, ведь с детства является болельщиком «бело-синих».

Кроме того, «Динамо» анонсировало интервью с боксером, которое выйдет 11 февраля на клубном Youtube-канале.

ФОТО. Владислав Сиренко посетил товарищеский матч «Динамо»

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Эсбьерг товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Владислав Сиренко фото
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 2
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Серж
WBF International это даже не полноценный чемпион по этой картонной версии
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ivankondrat96
Так хай вже контракт з Динамо підпише, як Усик з Поліссям
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