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  4. «Ничего не нравилось». Воспитанник Шахтера – о пребывании в Аталанте
Нидерланды
11 февраля 2025, 10:50 |
642
2

«Ничего не нравилось». Воспитанник Шахтера – о пребывании в Аталанте

Богдан Будко рассказал, почему покинул Италию

11 февраля 2025, 10:50 |
642
2
«Ничего не нравилось». Воспитанник Шахтера – о пребывании в Аталанте
ФК АЗ Алкмаар. Богдан Будко

Воспитанник донецкого «Шахтера», подписавший контракт с нидерландским «АЗ Алкмаfром», Богдан Будко рассказал, почему покинул Италию и не захотел продолжать карьеру в «Аталанте»:

– После начала полномасштабной войны, в марте 2022 года, я с семьей уехал из Украины в Италию. К тому времени еще действовал мой контракт с «Шахтером», поэтому я не мог играть за другие клубы, только тренироваться. Тогда Руслан Малиновский помог мне попасть в юношескую команду «Аталанты».

– В «Аталанте» не хотели остаться?

– Если честно, нет. Совершенно не хотелось. Мне ничего не нравилось там. Не было такого, чтобы меня заставило остаться в Италии. Как в футбольном, так и в бытовом плане. Там было сложно как мне, так и моей семье. И я понимал, что в «Аталанте» у меня будет мало шансов закрепиться, – признался Будко.

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Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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Saar
З цього й починай- мало шансів закріпитись. Взагалі їх у тебе не було б!  А не "не подобалось" , та ще там щось...!
Щоб сказати, що "не подобається в футбольному плані"-це, взагалі, потрібно бути відбитим!
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