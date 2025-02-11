«Ничего не нравилось». Воспитанник Шахтера – о пребывании в Аталанте

Воспитанник донецкого «Шахтера», подписавший контракт с нидерландским «АЗ Алкмаfром», Богдан Будко рассказал, почему покинул Италию и не захотел продолжать карьеру в «Аталанте»:

– После начала полномасштабной войны, в марте 2022 года, я с семьей уехал из Украины в Италию. К тому времени еще действовал мой контракт с «Шахтером», поэтому я не мог играть за другие клубы, только тренироваться. Тогда Руслан Малиновский помог мне попасть в юношескую команду «Аталанты».

– В «Аталанте» не хотели остаться?

– Если честно, нет. Совершенно не хотелось. Мне ничего не нравилось там. Не было такого, чтобы меня заставило остаться в Италии. Как в футбольном, так и в бытовом плане. Там было сложно как мне, так и моей семье. И я понимал, что в «Аталанте» у меня будет мало шансов закрепиться, – признался Будко.