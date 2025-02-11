Неожиданно. Анчелотти экспериментирует с составом перед матчем с Ман Сити
В составе мадридского гранда выйдут сразу два левых защитника
Итальянский главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти экспериментирует с составом перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с Манчестер Сити, сообщает Мигель Анхель Диаз.
По информации источника, итальянский коуч пробовал номинального левого защитника Ферлана Менди на правом фланге обороны. Это связанно с травмой Лукаса Васкеса. Слева 65-летний специалист ставил Франа Гарсию, а Федерико Вальверде, который может закрыть правый фланг обороны, был переведен в центр поля.
Первый матч с «Реала» и «Манчестер Сити» состоится 11 февраля в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось о том, что Анчелотти принял неутешительное решение по игре Лунина в «Реале».
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