Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неожиданно. Анчелотти экспериментирует с составом перед матчем с Ман Сити
Лига чемпионов
11 февраля 2025, 10:43 | Обновлено 11 февраля 2025, 10:47
590
0

Неожиданно. Анчелотти экспериментирует с составом перед матчем с Ман Сити

В составе мадридского гранда выйдут сразу два левых защитника

11 февраля 2025, 10:43 | Обновлено 11 февраля 2025, 10:47
590
0
Неожиданно. Анчелотти экспериментирует с составом перед матчем с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Итальянский главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти экспериментирует с составом перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с Манчестер Сити, сообщает Мигель Анхель Диаз.

По информации источника, итальянский коуч пробовал номинального левого защитника Ферлана Менди на правом фланге обороны. Это связанно с травмой Лукаса Васкеса. Слева 65-летний специалист ставил Франа Гарсию, а Федерико Вальверде, который может закрыть правый фланг обороны, был переведен в центр поля.

Первый матч с «Реала» и «Манчестер Сити» состоится 11 февраля в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти принял неутешительное решение по игре Лунина в «Реале».

По теме:
Рубен ДИАШ: «Мы знаем, что нас ожидает»
Брест – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
РОДРИГО: «Все команды страдают, играя против Ман Сити»
Реал Мадрид Лига чемпионов Манчестер Сити Фран Гарсия Ферлан Менди Федерико Вальверде
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
Футбол | 10 февраля 2025, 21:47 15
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?

Состоялась жеребьевка старейшего английского турнира

Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
Футбол | 10 февраля 2025, 11:40 1
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками

Виктор Дьокереш и Витор Роке могут сменить клубы

Спортинг – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 11.02.2025, 07:34
Спортинг – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Спортинг – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Марта Костюк – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч турнира WTA 1000 в Дохе
Теннис | 11.02.2025, 06:30
Марта Костюк – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч турнира WTA 1000 в Дохе
Марта Костюк – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч турнира WTA 1000 в Дохе
Новый рейтинг WBC. Фьюри исключен, где Джошуа и Баколе
Бокс | 10.02.2025, 16:49
Новый рейтинг WBC. Фьюри исключен, где Джошуа и Баколе
Новый рейтинг WBC. Фьюри исключен, где Джошуа и Баколе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гави и Педри против. Флик дал зеленый свет на выход полузащитника Барселоны
Гави и Педри против. Флик дал зеленый свет на выход полузащитника Барселоны
10.02.2025, 09:29
Футбол
«Всем до свидания». Раньери удивил поступком после вопроса о Довбике
«Всем до свидания». Раньери удивил поступком после вопроса о Довбике
09.02.2025, 20:53
Футбол
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
09.02.2025, 14:08 6
Футбол
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
10.02.2025, 01:45
Футбол
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
Усик постепенно потеряет чемпионские пояса. Стала известна причина
09.02.2025, 09:08 4
Бокс
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
10.02.2025, 08:44 2
Бокс
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
10.02.2025, 07:50 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем