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  4. Источник: Анчелотти принял неутешительное решение по игре Лунина в Реале
Испания
11 февраля 2025, 08:06 |
2290
5

Источник: Анчелотти принял неутешительное решение по игре Лунина в Реале

Итальянский специалист не рассчитывает на украинца в финальных стадиях турниров

11 февраля 2025, 08:06 |
2290
5
Источник: Анчелотти принял неутешительное решение по игре Лунина в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти принял решение об участии украинского голкипера «сливочных» Андрея Лунина в финальных матчах Кубка Испании.

По информации авторитетного издания AS, итальянец принял решение, что в матчах, оказавших влияние на борьбу за титулы этого сезона, ворота «Реала» будет защищать Тибо Куртуа. В том числе это касается матчей Кубка Испании, где «Реал» вышел в полуфинал турнира.

Андрей Лунин в этом сезоне сыграл 8 матчей за клуб во всех турнирах, пропустил 12 голов, а 3 игры провел на ноль. 25-летний украинец выходил в стартовом составе мадридского клуба во всех трех предыдущих матчах команды в Кубке Испании.

12 февраля состоится жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании. Соперниками «Реала» могут стать «Барселона», «Атлетико» или «Реал Сосьедад».

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Андрей Лунин Реал Мадрид Тибо Куртуа Карло Анчелотти Кубок Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: AS
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Комментарии 5
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zzg77
Начало новой эпопеи про мытарства Лунина!!!
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+5
Burevestnik
судячи із цієї замітки,
всі попередні матчі цього сезону,
в яких Лунін захищав ворота,
не мали вплив на боротьбу за титули.
   Кіно та й годі...      
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+4
Умник
Ще раз спорт.юа
1.Наш українець грає за Реал Мадрид.
2. Є найтітулованішим українцем
3. Якщо деякі воротарі мріють про 2 номер в Реалі, то Андрій вже багато років тут.
4. Неможливо забути здобутки Андрія, скільки би не казали але його бездоганна гра з сіті в серії пенальті допомогла Реалу взяти трофей.
5. Андрій не пафосний чувак, немає жінки в нього яка робить оголені фото. Це для вас криза))))
6. Він може грати до 40 років легко
7. В 1000 раз скажу, в любому клубі світу він може заграти якщо піде з Реалу
8. Після провалу на Євро в матчі з румунами Лунін є Луніним і не зламався психологічно
9. В нього є авторитет вже, тому що коли тебе поважають Кросс Модріч Карвахаль Начо. Тут без зайвих слів.
10. Нагадайте мені хто з українських воротарів ща кородоном в топ лігах робив асіст?))))
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+1
KIEWADIM
Лунин на банке делает новости для спорт.юа)) 
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+1
Saar
Впринципі, логічно: є основний кіпер, який не травмований і є дублер.
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+1
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