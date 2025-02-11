Источник: Анчелотти принял неутешительное решение по игре Лунина в Реале
Итальянский специалист не рассчитывает на украинца в финальных стадиях турниров
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти принял решение об участии украинского голкипера «сливочных» Андрея Лунина в финальных матчах Кубка Испании.
По информации авторитетного издания AS, итальянец принял решение, что в матчах, оказавших влияние на борьбу за титулы этого сезона, ворота «Реала» будет защищать Тибо Куртуа. В том числе это касается матчей Кубка Испании, где «Реал» вышел в полуфинал турнира.
Андрей Лунин в этом сезоне сыграл 8 матчей за клуб во всех турнирах, пропустил 12 голов, а 3 игры провел на ноль. 25-летний украинец выходил в стартовом составе мадридского клуба во всех трех предыдущих матчах команды в Кубке Испании.
12 февраля состоится жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании. Соперниками «Реала» могут стать «Барселона», «Атлетико» или «Реал Сосьедад».
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Поединок состоится 11 февраля в 22:00 по Киеву
всі попередні матчі цього сезону,
в яких Лунін захищав ворота,
не мали вплив на боротьбу за титули.
Кіно та й годі...
1.Наш українець грає за Реал Мадрид.
2. Є найтітулованішим українцем
3. Якщо деякі воротарі мріють про 2 номер в Реалі, то Андрій вже багато років тут.
4. Неможливо забути здобутки Андрія, скільки би не казали але його бездоганна гра з сіті в серії пенальті допомогла Реалу взяти трофей.
5. Андрій не пафосний чувак, немає жінки в нього яка робить оголені фото. Це для вас криза))))
6. Він може грати до 40 років легко
7. В 1000 раз скажу, в любому клубі світу він може заграти якщо піде з Реалу
8. Після провалу на Євро в матчі з румунами Лунін є Луніним і не зламався психологічно
9. В нього є авторитет вже, тому що коли тебе поважають Кросс Модріч Карвахаль Начо. Тут без зайвих слів.
10. Нагадайте мені хто з українських воротарів ща кородоном в топ лігах робив асіст?))))