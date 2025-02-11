Источник: Анчелотти принял неутешительное решение по игре Лунина в Реале

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти принял решение об участии украинского голкипера «сливочных» Андрея Лунина в финальных матчах Кубка Испании.

По информации авторитетного издания AS, итальянец принял решение, что в матчах, оказавших влияние на борьбу за титулы этого сезона, ворота «Реала» будет защищать Тибо Куртуа. В том числе это касается матчей Кубка Испании, где «Реал» вышел в полуфинал турнира.

Андрей Лунин в этом сезоне сыграл 8 матчей за клуб во всех турнирах, пропустил 12 голов, а 3 игры провел на ноль. 25-летний украинец выходил в стартовом составе мадридского клуба во всех трех предыдущих матчах команды в Кубке Испании.

12 февраля состоится жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании. Соперниками «Реала» могут стать «Барселона», «Атлетико» или «Реал Сосьедад».