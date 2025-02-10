ПСЖ летом подпишет звезду Реала. Это не Винисиус и не Родриго
Орельен Тчуамэни может вернуться в чемпионат Франции
«Пари Сен-Жермен» интересуется французским опорным полузащитником мадридского «Реала» Орельеном Тчуамени, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, парижский клуб серьезно настроен оформить подписание 25-летнего футболиста в летнее трансферное окно.
Отмечается, что королевский клуб хочет за своего игрока ту сумму, которую в 2022 году заплатил за него «Монако» – 80 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Орельен Тчуамени провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей.
Ранее сообщалось, что Орельеном Тчуамени интересуется «Челси».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
У Томаша Кендзеры и Тайсона проблемы с законом в Греции
Александр сейчас владеет титулами WBA, WBC и WBO