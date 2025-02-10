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  4. ПСЖ летом подпишет звезду Реала. Это не Винисиус и не Родриго
Испания
10 февраля 2025, 08:38 |
836
0

ПСЖ летом подпишет звезду Реала. Это не Винисиус и не Родриго

Орельен Тчуамэни может вернуться в чемпионат Франции

10 февраля 2025, 08:38 |
836
0
ПСЖ летом подпишет звезду Реала. Это не Винисиус и не Родриго
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

«Пари Сен-Жермен» интересуется французским опорным полузащитником мадридского «Реала» Орельеном Тчуамени, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, парижский клуб серьезно настроен оформить подписание 25-летнего футболиста в летнее трансферное окно.

Отмечается, что королевский клуб хочет за своего игрока ту сумму, которую в 2022 году заплатил за него «Монако» – 80 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Орельен Тчуамени провел 29 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что Орельеном Тчуамени интересуется «Челси».

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Орельен Тчуамени Реал Мадрид ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
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