Источник: новый легионер? Кривбасс нашел замену Бизимане в центр поля

Представитель Украинской Премьер-лиги криворожский «Кривбасс» ведет переговоры с клубом «Левски» София по трансферу 21-летнего опорного защитника Клемена Икенна.

По информации телеграмм-канала Бей-беги, стороны находятся на заключительной стадии по переходу футболиста. В ближайшее время «Кривбасс» может объявить Клемена своим игроком.

Лишь летом 2024 года Икенна присоединился к команде «Левски», однако за это время спортсмен из Нигерии успел отыграть 13 матчей.

Напомним, что недавно «Кривбасс» простился с важным игроком Джихадом Бизиманой, решившим продолжить карьеру в ливийском «Аль-Ахли» Триполи.