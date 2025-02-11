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Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 05:43 | Обновлено 11 февраля 2025, 05:53
192
0

Источник: новый легионер? Кривбасс нашел замену Бизимане в центр поля

Криворожский клуб может приобрести Клемена Икенна из «Левски» София

11 февраля 2025, 05:43 | Обновлено 11 февраля 2025, 05:53
192
0
Источник: новый легионер? Кривбасс нашел замену Бизимане в центр поля
ФК Левски. Клемен Икенна

Представитель Украинской Премьер-лиги криворожский «Кривбасс» ведет переговоры с клубом «Левски» София по трансферу 21-летнего опорного защитника Клемена Икенна.

По информации телеграмм-канала Бей-беги, стороны находятся на заключительной стадии по переходу футболиста. В ближайшее время «Кривбасс» может объявить Клемена своим игроком.

Лишь летом 2024 года Икенна присоединился к команде «Левски», однако за это время спортсмен из Нигерии успел отыграть 13 матчей.

Напомним, что недавно «Кривбасс» простился с важным игроком Джихадом Бизиманой, решившим продолжить карьеру в ливийском «Аль-Ахли» Триполи.

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Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Джихад Бизимана трансферы трансферы УПЛ Левски София
Андрей Витренко Источник: Бей-беги
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