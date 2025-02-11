Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВИРТ: «Задача Нивы – играть в Первой лиге со следующего сезона»
Украина. Первая лига
11 февраля 2025, 05:15 | Обновлено 11 февраля 2025, 05:27
166
0

Юрий ВИРТ: «Задача Нивы – играть в Первой лиге со следующего сезона»

Тренер команды определил задание на вторую часть сезона

11 февраля 2025, 05:15 | Обновлено 11 февраля 2025, 05:27
166
0
Юрий ВИРТ: «Задача Нивы – играть в Первой лиге со следующего сезона»
ФК Нива. Юрий Вирт

Главный тренер тернопольской «Нивы» Юрий Вирт поговорил с клубной пресс-службой по поводу отпуска, целей на вторую половину сезона и позиций, которые следует усилить.

– Расскажите, как Вы провели свой отпуск?

– Отпуск был долгим – пожалуй, самым длинным как для тренеров, так и для футболистов. Она длилась 80 дней, так что времени было достаточно и для отдыха, и для анализа работы, которую мы проделали с командой.

Конечно, были разговоры с игроками, ведь многие покинули клуб. Также были футболисты, которых я хотел бы видеть в команде и дальше. Мы общались и с потенциальными новичками, которые могли бы нас усилить. Так что, хотя это был отпуск, работы тоже хватало.

– Какая задача стоит перед командой на вторую часть чемпионата?

– Если мы оказались в группе «Выбывание», то задача однозначная – команда должна в следующем сезоне играть в Первой лиге.

– Зимой команду покинули ключевые игроки. Как будете исходить из этой ситуации?

– Да, вы правильно сказали, что многие ключевые игроки покинули клуб. Как я уже говорил раньше, со многими общался и хотел, чтобы они остались, но футболисты приняли такое решение, и я его уважаю. Хочу пожелать им удачи – это действительно хорошие игроки.

Но «Нива» живет, «Нива» будет играть и с другими футболистами. Сейчас ведем активную селекцию: уже приехали новые игроки, с некоторыми будем подписывать контракты, еще ищем усиление. Нам нужно укрепить состав, чтобы решить более серьезные задачи в чемпионате.

– Какие позиции хотите усилить накануне чемпионата?

– Нам однозначно нужно усиление в каждой линии, но прежде всего – вратарская позиция, центр обороны, а также опорные полузащитники, это сейчас основные направления, которые нужно усилить.

– Болельщиков очень интересует информация о новичках команды. Какая ситуация по состоянию на сегодняшний день?

– Думаю, со временем все болельщики узнают. Как только контракты будут подписаны, мы представим новичков на официальном сайте!

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игроки Нивы присоединились к лидеру Первой лиги
В ЮКСА отказались подписать Фатеева. На просмотре – игрок Металлурга
Винницкая Нива и Подолье сыграли вничью во втором спарринге
Нива Тернополь Юрий Вирт Первая лига Украины
Андрей Витренко Источник: ФК Нива Тр
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
Футбол | 10 февраля 2025, 11:40 1
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками

Виктор Дьокереш и Витор Роке могут сменить клубы

ВИДЕО. Битва титанов. Анчелотти и Гвардиола дали комментарий перед игрой ЛЧ
Футбол | 10 февраля 2025, 21:38 3
ВИДЕО. Битва титанов. Анчелотти и Гвардиола дали комментарий перед игрой ЛЧ
ВИДЕО. Битва титанов. Анчелотти и Гвардиола дали комментарий перед игрой ЛЧ

«Реал Мадрид» сыграет против «Манчестер Сити»

Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Теннис | 10.02.2025, 19:05
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Трубин двумя словами обратился к Таловерову после матча с Ливерпулем
Футбол | 10.02.2025, 09:52
Трубин двумя словами обратился к Таловерову после матча с Ливерпулем
Трубин двумя словами обратился к Таловерову после матча с Ливерпулем
Кейн может покинуть Баварию. Самое большое предательство в истории?
Футбол | 11.02.2025, 02:33
Кейн может покинуть Баварию. Самое большое предательство в истории?
Кейн может покинуть Баварию. Самое большое предательство в истории?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
«Эти позы меня убивают». Жена динамовца – о новом контракте мужа
09.02.2025, 16:47 7
Футбол
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
10.02.2025, 07:50 9
Бокс
Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе
Против экс-игроков Динамо и Шахтера возбуждено уголовное дело в Европе
09.02.2025, 13:38 3
Футбол
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
Новичок Шахтера Диего Арройо – гордость самого богатого человека Боливии
09.02.2025, 09:37 9
Футбол
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
10.02.2025, 01:45
Футбол
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
10.02.2025, 03:47 2
Футбол
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
10.02.2025, 08:44 2
Бокс
Польша со всеми разобралась. Повержены соперники из топ-дивизиона
Польша со всеми разобралась. Повержены соперники из топ-дивизиона
09.02.2025, 17:01
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем