Юрий ВИРТ: «Задача Нивы – играть в Первой лиге со следующего сезона»

Главный тренер тернопольской «Нивы» Юрий Вирт поговорил с клубной пресс-службой по поводу отпуска, целей на вторую половину сезона и позиций, которые следует усилить.

– Расскажите, как Вы провели свой отпуск?

– Отпуск был долгим – пожалуй, самым длинным как для тренеров, так и для футболистов. Она длилась 80 дней, так что времени было достаточно и для отдыха, и для анализа работы, которую мы проделали с командой.

Конечно, были разговоры с игроками, ведь многие покинули клуб. Также были футболисты, которых я хотел бы видеть в команде и дальше. Мы общались и с потенциальными новичками, которые могли бы нас усилить. Так что, хотя это был отпуск, работы тоже хватало.

– Какая задача стоит перед командой на вторую часть чемпионата?

– Если мы оказались в группе «Выбывание», то задача однозначная – команда должна в следующем сезоне играть в Первой лиге.

– Зимой команду покинули ключевые игроки. Как будете исходить из этой ситуации?

– Да, вы правильно сказали, что многие ключевые игроки покинули клуб. Как я уже говорил раньше, со многими общался и хотел, чтобы они остались, но футболисты приняли такое решение, и я его уважаю. Хочу пожелать им удачи – это действительно хорошие игроки.

Но «Нива» живет, «Нива» будет играть и с другими футболистами. Сейчас ведем активную селекцию: уже приехали новые игроки, с некоторыми будем подписывать контракты, еще ищем усиление. Нам нужно укрепить состав, чтобы решить более серьезные задачи в чемпионате.

– Какие позиции хотите усилить накануне чемпионата?

– Нам однозначно нужно усиление в каждой линии, но прежде всего – вратарская позиция, центр обороны, а также опорные полузащитники, это сейчас основные направления, которые нужно усилить.

– Болельщиков очень интересует информация о новичках команды. Какая ситуация по состоянию на сегодняшний день?

– Думаю, со временем все болельщики узнают. Как только контракты будут подписаны, мы представим новичков на официальном сайте!