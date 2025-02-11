ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игроки Нивы присоединились к лидеру Первой лиги

Один из главных претендентов на выход в Украинскую Премьер-лигу «Агробинес» официально заключил контракт с двумя экс-игроками тернопольской «Нивы».

К команде присоединились Андрей Зинь и Богдан Козак, которые будут выступать под 3-м и 19-м номерами соответственно. Подробная информация о договорах игроков с клубом отсутствует.

Интересно, что в январе оба футболиста покинули «Ниву», поскольку что в Андрея, что в Богдана истек срок контракта.

По результатам Первой лиги «Агробизнес» финишировал вторым в группе А. Весной клуб из Хмельницкого будет играть в группе за попадание в УПЛ.