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Лига чемпионов
11 февраля 2025, 04:59 | Обновлено 11 февраля 2025, 05:05
69
0

Восхищен командой. Тренер ПСЖ отметил высокий уровень своих подопечных

Луис Энрике рад слаженной игре коллектива

11 февраля 2025, 04:59 | Обновлено 11 февраля 2025, 05:05
69
0
Восхищен командой. Тренер ПСЖ отметил высокий уровень своих подопечных
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле и Луис Енрике

Главный наставник ПСЖ Луис Энрике перед матчем с «Брестом» в 1/6 финала Лиги чемпионов рассказал, насколько он доволен тренировать таких техничных исполнителей, которые есть в составе парижского коллектива.

Также специалист отметил результативность Усмана Дембеле, который удивляет тренерский штаб своей игрой.

«Я всегда был защитником игроков с такими техническими качествами, как у Усмана. Мы были в восторге от его движения и его способности завершать удары одним касанием, но я также хочу, чтобы мы подумали об игроках, которые делают ему голевые передачи.

Это здорово быть частью такой команды и координировать эти качества вместе», – прокомментировал Энрике.

Первый матч между «Брестом» и ПСЖ в плей-офф будет сыгран 12 февраля в 19:45.

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Луис Энрике Брест (Франция) пресс-конференция ПСЖ Лига чемпионов
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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