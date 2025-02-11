Восхищен командой. Тренер ПСЖ отметил высокий уровень своих подопечных

Главный наставник ПСЖ Луис Энрике перед матчем с «Брестом» в 1/6 финала Лиги чемпионов рассказал, насколько он доволен тренировать таких техничных исполнителей, которые есть в составе парижского коллектива.

Также специалист отметил результативность Усмана Дембеле, который удивляет тренерский штаб своей игрой.

«Я всегда был защитником игроков с такими техническими качествами, как у Усмана. Мы были в восторге от его движения и его способности завершать удары одним касанием, но я также хочу, чтобы мы подумали об игроках, которые делают ему голевые передачи.

Это здорово быть частью такой команды и координировать эти качества вместе», – прокомментировал Энрике.

Первый матч между «Брестом» и ПСЖ в плей-офф будет сыгран 12 февраля в 19:45.