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Лига чемпионов
11 февраля 2025, 03:26 | Обновлено 11 февраля 2025, 03:29
43
0

«Брест легко создает опасность». Энрике предупредил ПСЖ перед игрой ЛЧ

Тренер парижан ожидает непростого противостояния

11 февраля 2025, 03:26 | Обновлено 11 февраля 2025, 03:29
43
0
«Брест легко создает опасность». Энрике предупредил ПСЖ перед игрой ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал грядущий первый поединок с «Брестом» в 1/16 финала Лиги чемпионов. Испанец отметил, что «Брест» всегда создавал проблемы его подопечным на футбольном поле.

«Каждый матч, который мы проводили с «Брестом» дома и на выезде, был сложным. Они хороши в обороне и нападении, а также выигрывают вторые мячи. Тем не менее, Лига чемпионов является важным соревнованием для нас. Мы должны победить, другого варианта нет. Вот в чем фокус.

Если проанализировать прошлую игру с «»Брестом», то у нас всегда было ощущение, что мы можем забить, но они тоже способны забить быстро. «Бресту» легко создавать опасность», – сказал Энрике.

Игра между «Брестом» и ПСЖ пройдет 11 февраля в Генгаме на «Стад де Рудуру». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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Луис Энрике ПСЖ Лига чемпионов Брест (Франция) пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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