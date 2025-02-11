«Брест легко создает опасность». Энрике предупредил ПСЖ перед игрой ЛЧ

Тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал грядущий первый поединок с «Брестом» в 1/16 финала Лиги чемпионов. Испанец отметил, что «Брест» всегда создавал проблемы его подопечным на футбольном поле.

«Каждый матч, который мы проводили с «Брестом» дома и на выезде, был сложным. Они хороши в обороне и нападении, а также выигрывают вторые мячи. Тем не менее, Лига чемпионов является важным соревнованием для нас. Мы должны победить, другого варианта нет. Вот в чем фокус.

Если проанализировать прошлую игру с «»Брестом», то у нас всегда было ощущение, что мы можем забить, но они тоже способны забить быстро. «Бресту» легко создавать опасность», – сказал Энрике.

Игра между «Брестом» и ПСЖ пройдет 11 февраля в Генгаме на «Стад де Рудуру». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.