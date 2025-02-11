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Украина. Первая лига
11 февраля 2025, 04:23 | Обновлено 11 февраля 2025, 04:54
13
0

В ЮКСА отказались подписать Фатеева. На просмотре – игрок Металлурга

Форвард Руслан Буряк может стать игроком клуба Первой лиги

11 февраля 2025, 04:23 | Обновлено 11 февраля 2025, 04:54
13
0
В ЮКСА отказались подписать Фатеева. На просмотре – игрок Металлурга
ФК Металлист Запорожье. Руслан Буряк

Футбольный журналист Игорь Семйон рассказал, какая сложилась кадровая ситуация в клубе Первой лиги ЮКСА Тарасовка:

«ЮКСА имеет очень интересный критерий по поводу потенциальных новичков клуба. Президент Сергей Лесник блокирует все возможные входящие трансферы игроков старше 30 лет. Именно по возрасту ЮКСА не подошел защитник с опытом выступлений в УПЛ Дмитрий Фатеев. Это не единственный игрок с опытом выступлений в УПЛ, от которого отказалась ЮКСА.

Дмитрий Фатеев не подошел ЮКСА из-за того, что ему за 30. Такая же участь постигла еще одного футболиста, которого в составе своей команды хотел видеть тренерский штаб и сыгравший более 70 матчей в УПЛ, в том числе 5 матчей в этом сезоне. Но был забракован Сергеем Лесником из-за возраста.

ЮКСА пересматривает форварда запорожского Металлурга Руслана Буряка, который в этом сезоне в общей сложности отыграл лишь 5 игр в Первой лиге и еще одну – в Кубке Украины.

Антоний Эмере, ранее бывший на просмотре в ЮКСА, вернется в Ужгород. Иван Ильчук также ЮКСА не подошел, но может продолжить карьеру в другом клубе Первой лиги».

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ЮКСА Тарасовка Первая лига Украины трансферы УПЛ трансферы Дмитрий Фатеев Сергей Лесник Игорь Семйон Металлург Запорожье Руслан Буряк Ужгород
Николай Степанов Источник: Telegram
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