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Украина. Первая лига
25 января 2025, 05:23 | Обновлено 25 января 2025, 06:27
41
0

На просмотре в ЮКСА находятся два футболиста из Ужгорода

Антоний Эмере и Иван Ильчук могут продолжить карьеру в клубе Первой лиги

25 января 2025, 05:23 | Обновлено 25 января 2025, 06:27
41
0
На просмотре в ЮКСА находятся два футболиста из Ужгорода
ФК Металлист 1925. Антоний Эмере

Клуб ЮКСА активно работает над усилением состава и тестирует двух игроков из Второй лиги.

На просмотре в ЮКСА находятся Антоний Эмере и Иван Ильчук из клуба Ужгород, сообщает журналист Игорь Семйон.

Эмере заинтересовал не только ЮКСА, но еще одну команду из чемпионской группы Первой лиги. Однако наиболее конкретный интерес выражает именно ЮКСА, которая примет окончательное решение по его переходу после завершения просмотра.

ЮКСА, которая является одним из претендентов на повышение в УПЛ, будет весной соревноваться за место в топ-4 в чемпионской группе Первой лиги.

Антоний Эмере вступал за клубы Металлист 1925, Горняк-Спорт, Звягель, Чайка, Ужгород..

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ЮКСА Тарасовка Первая лига Украины Ужгород трансферы чемпионат Украины по футболу просмотр игроков Игорь Семйон
Николай Степанов Источник: Telegram
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