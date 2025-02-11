11 февраля в 22.00 в Манчестере состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Английский Манчестер Сити на стадионе Этихад будет принимать испанский Реал Мадрид.

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В основном этапе «Манчестер Сити» финишировал на 22-й позиции, набрав 11 очков в 8 матчах.

«Реал» Мадрид получил статус сеяного клуба благодаря 11-му месту в таблице (15 баллов из 24 возможных).

Ответный матч состоится 19 февраля в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Победитель этой пары в 1/8 финала встретится с Атлетико Мадрид или Байером Леверкузен.

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