Где мотреть онлайн матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Реал Мадрид
11 февраля в 22:00 пройдет первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов
11 февраля в 22.00 в Манчестере состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.
Английский Манчестер Сити на стадионе Этихад будет принимать испанский Реал Мадрид.
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В основном этапе «Манчестер Сити» финишировал на 22-й позиции, набрав 11 очков в 8 матчах.
«Реал» Мадрид получил статус сеяного клуба благодаря 11-му месту в таблице (15 баллов из 24 возможных).
Ответный матч состоится 19 февраля в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.
Победитель этой пары в 1/8 финала встретится с Атлетико Мадрид или Байером Леверкузен.
Где мотреть онлайн матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Реал Мадрид
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO
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