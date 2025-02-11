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Лига чемпионов
11 февраля 2025, 06:43 | Обновлено 11 февраля 2025, 06:50
267
0

Где мотреть онлайн матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Реал Мадрид

11 февраля в 22:00 пройдет первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов

11 февраля 2025, 06:43 | Обновлено 11 февраля 2025, 06:50
267
0
Где мотреть онлайн матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Реал Мадрид

11 февраля в 22.00 в Манчестере состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Английский Манчестер Сити на стадионе Этихад будет принимать испанский Реал Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В основном этапе «Манчестер Сити» финишировал на 22-й позиции, набрав 11 очков в 8 матчах.

«Реал» Мадрид получил статус сеяного клуба благодаря 11-му месту в таблице (15 баллов из 24 возможных).

Ответный матч состоится 19 февраля в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Победитель этой пары в 1/8 финала встретится с Атлетико Мадрид или Байером Леверкузен.

Где мотреть онлайн матч Лиги чемпионов Манчестер Сити – Реал Мадрид

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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