Тиаго МОТТА: «Мы знаем, что делать, чтобы победить ПСВ и пройти дальше»
Тренер «Ювентуса» настроен разобраться с соперником в 1/16 финала ЛЧ
Тиаго Мотта, тренер «Ювентуса», на пресс-конференции перед матчем 1/16 Лиги чемпионов против ПСВ рассказал, что его подопечным под силу пробиться в следующий раунд соревнования.
«Самоотдача ребят на максимуме, мы сыграем первый матч дома, и нам придется играть в свою игру с интенсивностью и динамизмом. Нам понадобится показать себя с лучшей стороны, чтобы пройти квалификацию.
Игра с ПСВ в первом туре ЛЧ? У нас было несколько очень хороших моментов, но мы также пострадали от их владения мячом и движения крайних защитников из глубины. Сейчас я вижу свою команду очень сконцентрированной, мы знаем, что делать, чтобы победить. Мы знаем, что нам нужно сыграть на максимум, чтобы конкурировать и побеждать», – сказал Мотта.
Напомним, что команды уже играли между собой в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В первом туре соревнования «Ювентус» на своем поле обыграл соперника со счетом 3:1.
Матч 1/16 финалу ЛЧ «Ювентус» – ПСВ состоится 11 февраля в 22:00 по киевскому времени.
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