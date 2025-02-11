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Лига чемпионов
11 февраля 2025, 04:18 | Обновлено 11 февраля 2025, 04:23
33
0

Тиаго МОТТА: «Мы знаем, что делать, чтобы победить ПСВ и пройти дальше»

Тренер «Ювентуса» настроен разобраться с соперником в 1/16 финала ЛЧ

11 февраля 2025, 04:18 | Обновлено 11 февраля 2025, 04:23
33
0
Тиаго МОТТА: «Мы знаем, что делать, чтобы победить ПСВ и пройти дальше»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Мотта

Тиаго Мотта, тренер «Ювентуса», на пресс-конференции перед матчем 1/16 Лиги чемпионов против ПСВ рассказал, что его подопечным под силу пробиться в следующий раунд соревнования.

«Самоотдача ребят на максимуме, мы сыграем первый матч дома, и нам придется играть в свою игру с интенсивностью и динамизмом. Нам понадобится показать себя с лучшей стороны, чтобы пройти квалификацию.

Игра с ПСВ в первом туре ЛЧ? У нас было несколько очень хороших моментов, но мы также пострадали от их владения мячом и движения крайних защитников из глубины. Сейчас я вижу свою команду очень сконцентрированной, мы знаем, что делать, чтобы победить. Мы знаем, что нам нужно сыграть на максимум, чтобы конкурировать и побеждать», – сказал Мотта.

Напомним, что команды уже играли между собой в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. В первом туре соревнования «Ювентус» на своем поле обыграл соперника со счетом 3:1.

Матч 1/16 финалу ЛЧ «Ювентус» – ПСВ состоится 11 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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Тиаго Мотта Ювентус ПСВ Лига чемпионов пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: УЕФА
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