Ювентус хочет продать звездного форварда. Он не нужен главному тренеру

Туринский «Ювентус» хочет продать сербского форварда Душана Влаховича в конце текущего сезона. Об этом пишет итальянский инсайдер Николо Скира.

По информации источника, итальянский клуб готов продать Душана в конце сезона. Он не является центральным игроком в проекте Ювентуса и главного тренера Тиаго Мотты.

Влахович играет за «Ювентус» с января 2022 года, когда перешел из «Фиорентины» за 83,5 миллиона евро. В этом сезоне форвард забил 13 голов и отдал 2 ассиста в 28 матчах за клуб.

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