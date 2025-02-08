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  4. Ювентус хочет продать звездного форварда. Он не нужен главному тренеру
Италия
08 февраля 2025, 12:01 |
932
0

Ювентус хочет продать звездного форварда. Он не нужен главному тренеру

Душан Влахович близок к уходу из «Ювентуса»

08 февраля 2025, 12:01 |
932
0
Ювентус хочет продать звездного форварда. Он не нужен главному тренеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

Туринский «Ювентус» хочет продать сербского форварда Душана Влаховича в конце текущего сезона. Об этом пишет итальянский инсайдер Николо Скира.

По информации источника, итальянский клуб готов продать Душана в конце сезона. Он не является центральным игроком в проекте Ювентуса и главного тренера Тиаго Мотты.

Влахович играет за «Ювентус» с января 2022 года, когда перешел из «Фиорентины» за 83,5 миллиона евро. В этом сезоне форвард забил 13 голов и отдал 2 ассиста в 28 матчах за клуб.

Ранее сообщалось, что Коло Муани побил рекорд по результативности в первых трех матчах Серии А

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Душан Влахович Ювентус Серия A трансферы трансферы Серии A чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Николо Скира
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