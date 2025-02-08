Ювентус хочет продать звездного форварда. Он не нужен главному тренеру
Душан Влахович близок к уходу из «Ювентуса»
Туринский «Ювентус» хочет продать сербского форварда Душана Влаховича в конце текущего сезона. Об этом пишет итальянский инсайдер Николо Скира.
По информации источника, итальянский клуб готов продать Душана в конце сезона. Он не является центральным игроком в проекте Ювентуса и главного тренера Тиаго Мотты.
Влахович играет за «Ювентус» с января 2022 года, когда перешел из «Фиорентины» за 83,5 миллиона евро. В этом сезоне форвард забил 13 голов и отдал 2 ассиста в 28 матчах за клуб.
Ранее сообщалось, что Коло Муани побил рекорд по результативности в первых трех матчах Серии А
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Очень долгий путь до основного этапа Лиги чемпионов
Известный журналист Бен Джейкобс высказался о ситуации относительно украинца