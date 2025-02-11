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Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 03:23 | Обновлено 11 февраля 2025, 04:02
24
0

ВИЛИВАЛЬД: «В Кривбассе более сильный подбор игроков, чем в Ингульце»

Игрок Кривбасса поделился впечатлениями от сборов команды в Испани

11 февраля 2025, 03:23 | Обновлено 11 февраля 2025, 04:02
24
0
ВИЛИВАЛЬД: «В Кривбассе более сильный подбор игроков, чем в Ингульце»
ФК Кривбасс. Владимир Виливальд

Игрок Кривбасса Владимир Виливальд поделился впечатлениями от собрания криворожской команды в Испании:

«Сборы проходят хорошо, и сейчас я чувствую себя в отличной форме, ведь мы уже завершили первый этап подготовки и набрали необходимые кондиции. Считаю, что условия здесь отличные, что позволяет привести себя в оптимальное состояние и быть готовым к чемпионату. Я рад, что мы проводим сбор на базе Pinatar Arena – это действительно отличное место для подготовки.

Полгода я провел в аренде в Ингульце, и могу сказать, что тренировочный процесс у Василия Кобина и Юрия Вернидуба отличается. У Юрия Вернидуба футбол более агрессивен и насыщен. Василий Кобина также стремится играть в такой стиль, но у него нет таких условий, как здесь. В «Кривбассе» более сильный подбор игроков, из-за чего и тренировки сложнее.

Я следил за «Кривбассом» и видел, что многие молодежи присоединилось к команде. На сборы в Испанию взяли пять игроков из U-19, и мне нравится, что Юрий Вернидуб дает шанс молодежи. Это важно как для клуба, так и для развития академии».

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига Ингулец Владимир Виливальд Юрий Вернидуб Василий Кобин
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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