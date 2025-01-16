ВИЛИВАЛЬД: «Рад вернуться в родной Кривбасс. Меня тепло встретили»

Защитник «Кривбасса» Владимир Виливальд рассказал о возвращении в Кривой Рог после аренды в «Ингульке».

– Как охарактеризуешь для себя период аренды в «Ингульце»?

– Неплохо провел последние полгода. Получил много игровой практики, за что благодарен тренерскому штабу «Ингульца». Конечно, рад, что вернулся. В Кривбассе меня очень тепло встретили. Это для меня родные стены. Очень приятно вернуться.

– Как поддерживал форму в зимнюю паузу?

– В первую неделю немного отдохнул от футбола, перезагрузился. Андрей Булычев предоставил нам программу для того, чтобы поддерживать форму – я занимался в зале и на улице. Думаю, хорошо подготовил себя к зимним собраниям, поэтому готовность на сто процентов.

– Позади первая тренировка в 2025 году. Как все же было непросто?

– Это было втягивающее занятие, все нормально. Главная работа – в Испании.

– Чего ожидаешь от испанских сборов?

– Будем работать, настраиваемся на плодотворную работу. Будем отдаваться по полной. Впереди – амбициозные цели и новые вызовы.

– Впереди – спарринги с европейскими командами. Какой встречи ожидаешь больше всего?

– Со всеми будет очень интересно встретиться. Не хотел бы кого-нибудь выделять. Каждый оппонент заслуживает уважения.