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Англия
11 февраля 2025, 02:57 | Обновлено 11 февраля 2025, 03:32
69
0

«Избавились от оков». Легендарный защитник – об игроках, покинувших МЮ

Ріо Фердінанд привів до прикладу ситуацію з Антоні, Мактоміней та Решфордом

11 февраля 2025, 02:57 | Обновлено 11 февраля 2025, 03:32
69
0
«Избавились от оков». Легендарный защитник – об игроках, покинувших МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ріо Фердінанд

Бывший защитник, а сегодня футбольный эксперт, Рио Фердинанд высказался относительно сегодняшней ситуации в своей бывшей команде «Манчестер Юнайтед».

Экс-игрок подчеркнул, что почти каждый игрок, покинувший недавно покинувший коллектив, сумел раскрыться с лучшей стороны в другом клубе. По мнению Рио, подобная тенденция присутствует, поскольку футболисты избавляются от давления.

«Вы посмотрите на Антони, он стал лучшим игроком матча, забил гол и отдал голевую передачу в двух играх за «Бетис».

Мактоминей сейчас играет, как Джуд Беллингем в лучшей форме. У вас есть Эланга, который является скоростным вингером.

У вас есть все эти игроки, которые покидают клуб, выглядят как новые, динамичные футболисты, потому что избавились от оков. Атмосфера и давление «Олд Траффорд», эмблема клуба, все это позволяет им сказать: «Знаете, вау, это большая разница».

Вы, наверное, увидите то же самое с Рэшфордом. Речь идет о том, чтобы открыть то, что дало этим игрокам возможность выступать на «Олд Траффорд», – рассказал Фердинанд.

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Рио Фердинанд Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Маркус Рэшфорд Скотт Мактоминей Антони Матеус дос Сантос
Андрей Витренко Источник: Daily Mail
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