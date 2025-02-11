«Избавились от оков». Легендарный защитник – об игроках, покинувших МЮ

Бывший защитник, а сегодня футбольный эксперт, Рио Фердинанд высказался относительно сегодняшней ситуации в своей бывшей команде «Манчестер Юнайтед».

Экс-игрок подчеркнул, что почти каждый игрок, покинувший недавно покинувший коллектив, сумел раскрыться с лучшей стороны в другом клубе. По мнению Рио, подобная тенденция присутствует, поскольку футболисты избавляются от давления.

«Вы посмотрите на Антони, он стал лучшим игроком матча, забил гол и отдал голевую передачу в двух играх за «Бетис».

Мактоминей сейчас играет, как Джуд Беллингем в лучшей форме. У вас есть Эланга, который является скоростным вингером.

У вас есть все эти игроки, которые покидают клуб, выглядят как новые, динамичные футболисты, потому что избавились от оков. Атмосфера и давление «Олд Траффорд», эмблема клуба, все это позволяет им сказать: «Знаете, вау, это большая разница».

Вы, наверное, увидите то же самое с Рэшфордом. Речь идет о том, чтобы открыть то, что дало этим игрокам возможность выступать на «Олд Траффорд», – рассказал Фердинанд.