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Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 02:17 | Обновлено 11 февраля 2025, 02:49
43
0

Источник: экс-вратарь ЛНЗ и Миная подписал контракт с клубом из Азии

Андрей Попович будет играть за команду Кыргызалтын из Кыргызстана

11 февраля 2025, 02:17 | Обновлено 11 февраля 2025, 02:49
43
0
Источник: экс-вратарь ЛНЗ и Миная подписал контракт с клубом из Азии
ФК Минай. Андрей Попович

32-летний голкипер Андрей Попович подписал контракт с клубом Кыргызалтын.

Клуб из Кыргызстана предоставил вратарю контракт на один год, сообщил футбольный журналист Дмитрий Венков.

Андрей Попович – бывший вратарь Миная, ЛНЗ, Агробизнеса и сборной Азербайджана.

Текущий сезон голкипер начинал в клубе Хуст. К моменту снятия закарпатской команды с соревнований Первой лиги Попович провел 3 матча, в которых пропустил 8 голов.

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Андрей Попович трансферы Первая лига Украины сборная Азербайджана по футболу Дмитрий Венков ЛНЗ Черкассы Хуст Минай
Николай Степанов Источник: Telegram
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