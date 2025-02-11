Украина. Премьер лига11 февраля 2025, 02:17 | Обновлено 11 февраля 2025, 02:49
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Источник: экс-вратарь ЛНЗ и Миная подписал контракт с клубом из Азии
Андрей Попович будет играть за команду Кыргызалтын из Кыргызстана
11 февраля 2025, 02:17 | Обновлено 11 февраля 2025, 02:49
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32-летний голкипер Андрей Попович подписал контракт с клубом Кыргызалтын.
Клуб из Кыргызстана предоставил вратарю контракт на один год, сообщил футбольный журналист Дмитрий Венков.
Андрей Попович – бывший вратарь Миная, ЛНЗ, Агробизнеса и сборной Азербайджана.
Текущий сезон голкипер начинал в клубе Хуст. К моменту снятия закарпатской команды с соревнований Первой лиги Попович провел 3 матча, в которых пропустил 8 голов.
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