Источник: экс-вратарь ЛНЗ и Миная подписал контракт с клубом из Азии

32-летний голкипер Андрей Попович подписал контракт с клубом Кыргызалтын.

Клуб из Кыргызстана предоставил вратарю контракт на один год, сообщил футбольный журналист Дмитрий Венков.

Андрей Попович – бывший вратарь Миная, ЛНЗ, Агробизнеса и сборной Азербайджана.

Текущий сезон голкипер начинал в клубе Хуст. К моменту снятия закарпатской команды с соревнований Первой лиги Попович провел 3 матча, в которых пропустил 8 голов.