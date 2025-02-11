Эбенезер продолжает проходить просмотр в Левом Береге. Он сыграл спарринг

23-летний нигерийский защитник Принс Эбенезер продолжает просмотр в киевском клубе «Левый Берег».

10 февраля он сыграл первый тайм в матче против команды Кызылкум из Узбекистана (1:1).

Нигерийский футболист находится в статусе свободного агента с лета 2024 года.

Ранее Эбенезер был на просмотре в «Ворскле», однако не впечатлил Юрия Максимова.

Последним европейским клубом игрока была болгарская «Арда», также он выступал за молдовский «Зимбру».

По данным веб-портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 200 тысяч евро.

Счет в спарринге на 83-й минуте сравнял другой игрок, находящийся в киевском клубе на просмотре – бразилец Диего Энрике Соуза да Силва.