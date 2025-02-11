Бой середняков в Португалии. Арока и Риу Аве разошлись миром
Финальный счет встречи – 1:1
10 февраля в чемпионате Португалии был проведен заключительный поединок 21-го тура.
Клуб «Арока» на своем принимал «Риу Аве».
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Первый тайм оказался скучным для событий. Все события в поединке пришлись на вторую 45-минутку. Паритет держался большую часть матча, однако хозяева на 71-й минуте прошили ворота соперников. Казалось, что «Арока» запишет в актив минимальную победу, однако «Риу Аве» отыгралось на последних секундах. Финальный счет – 1:1.
Чемпионат Португалии. 21-й тур, 10 февраля
«Арока» – «Риу Аве» – 1:1
Голы: Фонтан, 71 – Мориаш, 90+6
Видеообзор матча:
Турнирна таблиця:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|21
|16
|3
|2
|57 - 16
|51
|2
|Бенфика
|21
|15
|2
|4
|49 - 18
|47
|3
|Порту
|21
|13
|4
|4
|45 - 18
|43
|4
|Брага
|21
|13
|4
|4
|38 - 20
|43
|5
|Санта Клара
|21
|12
|2
|7
|25 - 22
|38
|6
|Каза Пия
|21
|9
|6
|6
|27 - 25
|33
|7
|Витория Гимараеш
|21
|7
|9
|5
|30 - 25
|30
|8
|Эшторил
|21
|8
|6
|7
|26 - 32
|30
|9
|Фамаликау
|21
|5
|10
|6
|22 - 24
|25
|10
|Риу Аве
|21
|6
|7
|8
|23 - 35
|25
|11
|Морейренсе
|21
|6
|5
|10
|25 - 31
|23
|12
|Арока
|21
|6
|5
|10
|19 - 32
|23
|13
|Жил Висенте
|21
|5
|7
|9
|23 - 32
|22
|14
|Насьонал
|21
|6
|4
|11
|19 - 28
|22
|15
|АВС
|21
|3
|9
|9
|16 - 31
|18
|16
|Эштрела Амадора
|21
|4
|5
|12
|18 - 34
|17
|17
|Фаренсе
|21
|3
|6
|12
|13 - 30
|15
|18
|Боавишта
|21
|2
|6
|13
|14 - 36
|12
События матча
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