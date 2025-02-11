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Чемпионат Португалии
Арока
10.02.2025 22:15 – FT 1 : 1
Риу Аве
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Португалия
11 февраля 2025, 01:58 | Обновлено 11 февраля 2025, 01:59
18
0

Бой середняков в Португалии. Арока и Риу Аве разошлись миром

Финальный счет встречи – 1:1

11 февраля 2025, 01:58 | Обновлено 11 февраля 2025, 01:59
18
0
Бой середняков в Португалии. Арока и Риу Аве разошлись миром
Getty Images/Global Images Ukraine

10 февраля в чемпионате Португалии был проведен заключительный поединок 21-го тура.

Клуб «Арока» на своем принимал «Риу Аве».

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Первый тайм оказался скучным для событий. Все события в поединке пришлись на вторую 45-минутку. Паритет держался большую часть матча, однако хозяева на 71-й минуте прошили ворота соперников. Казалось, что «Арока» запишет в актив минимальную победу, однако «Риу Аве» отыгралось на последних секундах. Финальный счет – 1:1.

Чемпионат Португалии. 21-й тур, 10 февраля

«Арока» – «Риу Аве» – 1:1

Голы: Фонтан, 71 – Мориаш, 90+6

Видеообзор матча:

Турнирна таблиця:

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 21 16 3 2 57 - 16 51
2 Бенфика 21 15 2 4 49 - 18 47
3 Порту 21 13 4 4 45 - 18 43
4 Брага 21 13 4 4 38 - 20 43
5 Санта Клара 21 12 2 7 25 - 22 38
6 Каза Пия 21 9 6 6 27 - 25 33
7 Витория Гимараеш 21 7 9 5 30 - 25 30
8 Эшторил 21 8 6 7 26 - 32 30
9 Фамаликау 21 5 10 6 22 - 24 25
10 Риу Аве 21 6 7 8 23 - 35 25
11 Морейренсе 21 6 5 10 25 - 31 23
12 Арока 21 6 5 10 19 - 32 23
13 Жил Висенте 21 5 7 9 23 - 32 22
14 Насьонал 21 6 4 11 19 - 28 22
15 АВС 21 3 9 9 16 - 31 18
16 Эштрела Амадора 21 4 5 12 18 - 34 17
17 Фаренсе 21 3 6 12 13 - 30 15
18 Боавишта 21 2 6 13 14 - 36 12
Полная таблица

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Тиагу Мораиш (Риу Аве).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе Фонтан (Арока).
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чемпионат Португалии по футболу Риу Аве Арока видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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