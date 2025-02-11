Бой середняков в Португалии. Арока и Риу Аве разошлись миром

10 февраля в чемпионате Португалии был проведен заключительный поединок 21-го тура.

Клуб «Арока» на своем принимал «Риу Аве».

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Первый тайм оказался скучным для событий. Все события в поединке пришлись на вторую 45-минутку. Паритет держался большую часть матча, однако хозяева на 71-й минуте прошили ворота соперников. Казалось, что «Арока» запишет в актив минимальную победу, однако «Риу Аве» отыгралось на последних секундах. Финальный счет – 1:1.

Чемпионат Португалии. 21-й тур, 10 февраля

«Арока» – «Риу Аве» – 1:1

Голы: Фонтан, 71 – Мориаш, 90+6

Видеообзор матча:

Турнирна таблиця: