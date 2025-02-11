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Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 01:29 | Обновлено 11 февраля 2025, 01:40
55
0

Сыграть на ноль очень приятно. Голкипер Динамо рассказал свой секрет

Денис Игнатенко дал комментарий после победы над датским «Эсбьергом»

11 февраля 2025, 01:29 | Обновлено 11 февраля 2025, 01:40
55
0
Сыграть на ноль очень приятно. Голкипер Динамо рассказал свой секрет
ФК Динамо. Денис Игнатенко

Голкипер «Динамо» Денис Игнатенко дал послематчевой комментарий после победы в спарринге с датским «Эсбьергом» (2:0).

– Поздравления с победой. Для голкипера на ноль сыграть – насколько это важнее командной победы?

– Конечно, на ноль сыграть – это очень хорошо, очень приятно. Это придает уверенности, и на следующий матч выходишь более уверенным.

– Ты вышел во втором тайме, когда выходил, овации были с трибуны. Пихаленок, Караваев, потом к ним присоединился Ярмоленко. В общем, что чувствовал?

– Честно, очень приятно было, да. Я знаю, что они шутили, они хорошо ко мне относятся, и я очень рад.

– В общей сложности больше месяца уже Динамо на сборах. Как для тебя прошел такой долгий период. Что сейчас чувствуешь после того, как команда уже месяц тренируется и играет контрольные матчи? И два матча было в еврокубках.

– Конечно, тяжело, но хочется уже домой. Но это собрание, все команды через них проходят. Я считаю, что наша команда прошла очень хорошо это собрание.

– Александр Караваев аплодировал после твоего сейва. Теперь после матча он тоже пришел на интервью. Расскажи свой секрет?

– Да здесь нет никакого секрета. Тренировки, тренировки, еще раз тренировки.

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Динамо Киев товарищеские матчи Эсбьерг учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Денис Игнатенко
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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