Сыграть на ноль очень приятно. Голкипер Динамо рассказал свой секрет
Денис Игнатенко дал комментарий после победы над датским «Эсбьергом»
Голкипер «Динамо» Денис Игнатенко дал послематчевой комментарий после победы в спарринге с датским «Эсбьергом» (2:0).
– Поздравления с победой. Для голкипера на ноль сыграть – насколько это важнее командной победы?
– Конечно, на ноль сыграть – это очень хорошо, очень приятно. Это придает уверенности, и на следующий матч выходишь более уверенным.
– Ты вышел во втором тайме, когда выходил, овации были с трибуны. Пихаленок, Караваев, потом к ним присоединился Ярмоленко. В общем, что чувствовал?
– Честно, очень приятно было, да. Я знаю, что они шутили, они хорошо ко мне относятся, и я очень рад.
– В общей сложности больше месяца уже Динамо на сборах. Как для тебя прошел такой долгий период. Что сейчас чувствуешь после того, как команда уже месяц тренируется и играет контрольные матчи? И два матча было в еврокубках.
– Конечно, тяжело, но хочется уже домой. Но это собрание, все команды через них проходят. Я считаю, что наша команда прошла очень хорошо это собрание.
– Александр Караваев аплодировал после твоего сейва. Теперь после матча он тоже пришел на интервью. Расскажи свой секрет?
– Да здесь нет никакого секрета. Тренировки, тренировки, еще раз тренировки.
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